Продюсеры «Короны» заявили, что деликатно воссоздали сцены с гибелью Леди Ди

Продюсеры «Короны» заявили, что деликатно воссоздали сцены с гибелью принцессы Дианы
Историческая драма «Корона» вызвала положительные эмоции у многих поклонников королевской семьи. Некоторые инсайдеры утверждают, что даже среди представителей монархии есть те, кто с большим интересом смотрит этот сериал, который уже совсем скоро представит свой заключительный сезон. Исполнительные продюсеры проекта Энди Харрис и Сюзанна Маки недавно стали гостями Эдинбургского телевизионного фестиваля, а также рассказали о том, как команда Netflix и Left Bank Pictures всё-таки рискнули затронуть момент гибели принцессы Дианы и деликатно рассказать об этом в сериале.
Обломки автомобиля принцессы Дианы и Доди Аль-Файеда в парижском туннеле 31 августа 1997 г. в Париже, Франция
«Конечно, шоу получилось немного шумным, но мы не такие. Мы вдумчивые и чувствительные люди. Когда мы обсуждали этот момент, мы прошли через несколько десятков долгих и осторожных разговоров о том, как сделать это максимально безболезненно. Я думаю, зрители оценят это. Это было воссоздано очень вдумчиво и деликатно. Элизабет Дебики очень тактично отнеслась к этому, она так любит принцессу Диану. Мы все относимся к ней с большим уважением и я надеюсь, что это очевидно. Сам момент столкновения не будет показан», — объяснила Сюзанна Маки.
Принцесса Диана выходит из машины на премьере фильма «Призраки» в кинотеатре Empire Cinema в Лондоне, 1995 год
Также Сюзанна и Энди отметили, что после гибели принцессы Дианы осталось слишком много вопросов: с одной стороны, кажется, что это несчастный случай, а с другой есть целая цепочка событий, а также расследование, которые оставляют сомнения. Поэтому, чтобы не травмировать души людей, которые всем сердцем любили и любят принцессу Диану, этот момент будет показан очень тактично. Сюзанна Маки заключила, что после работы над проектом у неё остались смешанные эмоции, однако это была большая работа, которой она безмерно гордится.