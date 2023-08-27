Продюсеры «Короны» заявили, что деликатно воссоздали сцены с гибелью Леди Ди

«Конечно, шоу получилось немного шумным, но мы не такие. Мы вдумчивые и чувствительные люди. Когда мы обсуждали этот момент, мы прошли через несколько десятков долгих и осторожных разговоров о том, как сделать это максимально безболезненно. Я думаю, зрители оценят это. Это было воссоздано очень вдумчиво и деликатно. Элизабет Дебики очень тактично отнеслась к этому, она так любит принцессу Диану. Мы все относимся к ней с большим уважением и я надеюсь, что это очевидно. Сам момент столкновения не будет показан», — объяснила Сюзанна Маки.