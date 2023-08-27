Анастасия Уколова, Елена Валюшкина и другие актеры начали съемки в сериале «Куколка»

«Мне очень понравился сценарий: после его прочтения, как после хорошей книги, я несколько дней ходила под впечатлением — очень захватывающий сюжет. А самый большой сюрприз ожидает зрителей в финале: я даже сама не ожидала такой развязки! Это и приключения, и детектив, и, конечно же, любовная линия — она всем движет. Моя героиня — совсем юный цветочек — приезжает домой на каникулы. И там с ней начинают происходить какие-то странные вещи, она всё время оказывается в самой гуще событий, сама ищет выходы из ситуаций, начинает расследовать, что происходит. Моя Саша очень решительная, смелая, внимательна и думающая девушка. Я ей восхищаюсь!»