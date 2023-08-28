5 сериалов о приключениях уральцев в столице

Екатеринбург, Пермь, Челябинск – знаковые города Урала, а еще это места, откуда родом любимые персонажи сериалов ТНТ. Они приезжают в Москву в поисках своего места под столичным солнцем. И, конечно же, проходят череду испытаний, взлетов и падений. В этой подборке мы собрали самых ярких киношных уральцев, юморных и стойких духом персонажей, отчаянных покорителей мегаполиса(16+).

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Реальные пацаны

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Народная и всеми любимая история Коляна из Перми насчитывает уже девять сезонов. Юбилейный 10-й выйдет уже этой осенью. В ожидании премьеры самое время вспомнить, как Колян и Ко очутились в Москве. В одном из сезонов Колян и Лера перебрались в столицу, и вместе с тем сериал приобрел новые локации, новый саундтрек и новых персонажей. Только вот Коля остается верным себе. Мало того, что он также косячит, так еще и Антоха, Вован, тетя Марина с Арменом и все-все-все тоже оказываются в Москве. В общем, проблемы Коли и его изобретательность приобретают новые масштабы. Что ждет ждет Коляна в новом сезоне? Скоро можно узнать.

Сладкая жизнь

Пермяки продолжают покорять Москву. Главная героиня сериала «Сладкая жизнь» Саша, хореограф и мать-одиночка, сталкивается с проблемами в родном городе, поэтому сбегает на время в столицу. Там ее давняя подруга Лера уже освоилась и рекомендует Саше найти «спонсора», но наша героиня со строптивым характером, и такие правила «сладкой жизни» не для нее. Кстати, в сериале можно заметить проявление так называемой «уральской киновселенной ТНТ»: во втором сезоне Саша видится с Вованом из «Реальных пацанов», в ходе их диалога выясняется, что Вован жил в пермском районе Балатово, а Саша в Мотовилихе, этот район – еще одна деталь, которая характеризует Сашу, и даже Вован подмечает: «То-то и видно – разводишь, как пацанчик с района».

Озабоченные

Еще одна история отчаянного переезда в город мечты, на этот раз сюжет разворачивается вокруг Саши Гвоздиковой из Екатеринбурга. Она мечтает стать писательницей, но работает в рекламном агентстве, где придумывает звучные слоганы для местного читателя. Все это происходит до тех пор, пока Гвоздикова не увольняется и не решает сорваться в Москву, вдохновившись историей успеха подруги. Но уже по приезде Саша понимает, что все не так гладко: подруга значительно приукрасила свой рассказ, да и столица весьма холодно встретила гостью. На фоне совершенно нелепых неудач Саша пытается строить карьеру и личную жизнь. А еще, сценаристы в первой серии добавили детали, понятные только жителям Екатеринбурга: Уралмаш в соответствующем контексте, квартира на улице Вайнера как показатель премиальности и «Уральские пельмени» в качестве рекламных лиц.

Универ. Новая общага

Хотя «Универ» про студентов из разных уголков России, один персонаж точно выделяется своими уральскими чертами – Яна Семакина. Она из Челябинска, бойкая, честная и ответственная. Позже к Яне присоединяется ее сестра Юля. Порядочная Яна начнет отношения с гопником Максимом, в одном из эпизодов парень поедет на родину к девушке. Максим расскажет, как видел драку бабки и ВДВшника за место в автобусе.

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