Виталий Гогунский показал фото со съемок нового «Универа»

Сейчас идут съёмки сериала «Универ. 13 лет спустя» — это продолжение шоу «Универ. 10 лет спустя», в котором вернётся актёр Виталий Гогунский, сыгравший в проекте Кузю. Напомним, что артист ушёл из проекта ещё во время «Универа. Новой общаги».

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На свежих фото со съёмок можно увидеть Гогунского и Александра Стекольникова, который играет в шоу Валю. Судя по всему, между персонажами произойдёт потасовка. Фото выложил Гогунский в своих соцсетях.

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