Топ лучших детективных сериалов

Детективы – излюбленный жанр очень многих, и неважно, дело касается книг или кино и сериалов. Однако детектив детективу рознь.

© Кадр из сериала "Твин Пикс"

"Рамблер" собрал для читателей подборку лучших детективных сериалов, оторваться от просмотра которых будет очень непросто.

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"Каштановый человечек", 2021 год

Мать-одиночка и бывший сотрудник Интерпола теперь детективы-напарники, которым досталось расследовать крайне запутанное и жуткое дело. Однажды на детской площадке был найден труп женщины, зверски убитой. Особенно заинтересовал сотрудников органов тот факт, что рядом с телом лежал человечек из каштанов, на котором были отпечатки пальцев давно пропавшей дочки министра социальной политики. Помимо непростого расследования, напарникам приходится разбираться и со своими личными проблемами, которых тоже накопилось немало.

"Чужак", 2020 год

Захватывающий детектив по мотивам произведения Стивена Кинга. История начинается с загадочного убийства ребенка, которое достается детективу , чей сын тоже покинул мир совсем недавно. Расследования сильно осложняется тем, что судя по уликам и камерам видеонаблюдения преступник известен – детский тренер по регби. Однако у того присутствует железное алиби, которое подтверждают свидетели и другие камеры видеонаблюдения. Что произошло на самом деле – предстоит выяснить суровому детективу. Как мы знаем, Кинг умеет удивлять в финале.

"Алиенист", 2018 год

Доктор Ласло Крайцлер занимается только развивающейся и набирающей популярность наукой о психологии преступлений. Вместе с командой в лице журналиста-иллюстратора и первой женщиной-полицейской они занимаются расследованием особо запутанных дел. За их новаторство их нередко высмеивают или даже унижают за спиной, однако это вовсе не значит, что дела этих странных, но очень внимательных ребят идут плохо.

"Твин Пикс", 2017 год