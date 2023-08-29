Появились первые фото Дарьи Мельниковой из сериала «Папины дочки. Новые»

Всё это время мы так или иначе поддерживали связь. Для меня эта история — одно яркое большое воспоминание, непосредственно проходящее через весь мой пубертатный период. Тогда у нас сложился действительно дружный коллектив. Были задор, оригинальный сценарий — всё сошлось. Надеюсь, в новом сезоне будет так же. Мне уже довелось поработать с Евой и Витой — нашими новыми дочками. Что тут скажешь, они маленькие профессионалы! Надеюсь, сериал получится и зритель будет доволен.