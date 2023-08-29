Никита Волков сыграет Серкана Болата без опоры на оригинал

Никита Волков признался, что сыграет Серкана Болата без опоры на оригинал
Актер и исполнитель главной роли в российской адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Никита Волков в беседе с "Пятым каналом" заверил, что не намерен копировать игру своего коллеги Керема Бюрсина из оригинального проекта.
"Это все-таки адаптация. Это как написанные эти герои будут выглядеть в России, в нашей стране. Не где-то там в Турции. Играть, условно, турецкий менталитет, мне кажется, ошибочный путь. И ориентироваться на оригинал тоже не стоит", - пояснил Волков.
Артист считает, что его персонаж - закрытый человек, который прячет свой характер за высоким положением в обществе и деньгами.
Исполнительница женской главной роли Лиана Гриба же назвала героя Волкова "гулякой" и "хозяином жизни". Однако эти черты характера, считает актриса, - лишь обстоятельства жизни главного героя, на которых не стоит делать акцент.
Съемки российской адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь" начались в мае 2023 года. Режиссер картины — Всеволод Аравин.
Лиана Гриба исполнит роль главной героини — Саши (Эды Йылдыз в оригинале), а Никита Волков — Сергея (Серкана Болата).
Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, Максим Белбородов исполнил роль антагониста, а Влад Соколовский — друга главного героя.