Никита Волков сыграет Серкана Болата без опоры на оригинал

"Это все-таки адаптация. Это как написанные эти герои будут выглядеть в России, в нашей стране. Не где-то там в Турции. Играть, условно, турецкий менталитет, мне кажется, ошибочный путь. И ориентироваться на оригинал тоже не стоит", - пояснил Волков.