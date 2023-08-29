Как изменится Даша Букина в продолжении «Счастливы вместе»

Актриса Наталья Бочкарёва рассказала о трансформации Даши Букиной в продолжении «Счастливы вместе». По словам артистки, её персонаж серьёзно изменится по сравнению с оригинальным сериалом — домохозяйка будет идти в ногу со временем и даже станет блогером.

© Чемпионат.com

А почему бы ей не быть блогером? Тем более, что это такая сейчас громкая тема. […] Она следит за всем, что происходит в информационном поле в наших соцсетях. И поэтому она пытается соответствовать.

Интересно, что ранее об изменениях своего персонажа рассказывала Дарья Сагалова, исполнительница роли Светы Букиной. Девушка даже боится, что новая версия героини может не понравиться зрителям.