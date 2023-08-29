Премьера сериала "Крутая перемена" состоится 1 сентября

"Первая - это женская дружба, которую две героини, две девчонки смогли сохранить в течение многих лет, несмотря на разницу характера, разный образ жизни и темперамент. Они остаются вместе, они верны друг другу, поддерживают друг друга даже в самых авантюрных вещах. А вторая идея в том, что даже в 40 лет можно изменить свою жизнь. Мы все, конечно, знаем это по фильму "Москва слезам не верит", в нем есть крылатая фраза "В 40 лет жизнь только начинается". Так и у наших девчонок. В какую сторону - узнаете позже. Играя "первокурсниц", мы с Аней Уколовой, конечно, вспоминали свое студенчество, к тому же, мы учились в одном институте, на курсах разных мастеров. В жизни мы дружим уже много лет, поэтому нам было легко играть двух подруг".