Премьера сериала "Крутая перемена" состоится 1 сентября
Никита Ефремов и Ольга Медынич, для которых специально прописывали их роли, впервые встретятся в актерском дуэте уже 1 сентября в новом сериале Карена Оганесяна "Крутая перемена".
По сюжету Андрей (Никита Ефремов) пошел наперекор семейной традиции и, бросив карьеру учителя, уехал в Москву. Бизнес прогорел, и теперь единственный способ поправить дела - продать провинциальный фамильный дом, в котором, по слухам, бывал сам Александр Сергеевич Пушкин. Но есть проблема: для сделки нужно разрешение отца, а тот отбывает срок в колонии, да еще и винит в этом именно сына.
Чтобы наладить отношения, Андрей идет на хитрость и устраивается учителем в вечернюю школу при колонии. Но этого, кажется, мало, и в доказательство искренности намерений вернуться к преподаванию, Андрей параллельно устраивается и в обычную школу учителем литературы. Днем он прививает любовь к прекрасному подросткам, а вечером - заключенным. И не всегда понятно, в какой школе работать безопаснее...
Прототипом главного героя стал реальный учитель литературы - его дневниками о работе в колонии вдохновлялись авторы "Крутой перемены", и он же консультировал создателей проекта о быте в исправительном учреждении. Съемки сериала проходили в Нижегородской области - в Арзамасе. Там же авторы проекта нашли настоящую колонию - для съемок.
В сериале также снимались Анастасия Тодореску ("Кошка", "Пассажиры", "Играна выживание"), ИгорьЧерневич ("Карамора", "Хороший человек"), Евгения Дмитриева ("За полчаса до весны", "Два холма", "Библиотекарь", "Жиза") и другие.
1 сентября - в день премьеры - в онлайн-кинотеатре START будут доступны сразу две первые серии, далее - по одному эпизоду каждый вторник до 10 октября.
Смотрите также
Телеканал ТНТ начинает показ нового сериала "Первокурсницы" производства Comedy Club Production 4 сентября в 21:00. Главные роли в истории о том, что начинать жизнь сначала никогда не поздно, сыграли Анна Уколова ("Домашний арест") и ЕкатеринаСтулова ("Жуки"). Их героини Настя и Жанна, две подруги, к своим 40 годам поняли, что пробовали в жизни многое, а вот для себя еще не жили, но цифра в паспорте - это не повод, чтобы бояться перемен.
Екатерина Стулова говорит о том, что в сериале "Первокурсницы" несколько главных идей:
"Первая - это женская дружба, которую две героини, две девчонки смогли сохранить в течение многих лет, несмотря на разницу характера, разный образ жизни и темперамент. Они остаются вместе, они верны друг другу, поддерживают друг друга даже в самых авантюрных вещах. А вторая идея в том, что даже в 40 лет можно изменить свою жизнь. Мы все, конечно, знаем это по фильму "Москва слезам не верит", в нем есть крылатая фраза "В 40 лет жизнь только начинается". Так и у наших девчонок. В какую сторону - узнаете позже. Играя "первокурсниц", мы с Аней Уколовой, конечно, вспоминали свое студенчество, к тому же, мы учились в одном институте, на курсах разных мастеров. В жизни мы дружим уже много лет, поэтому нам было легко играть двух подруг".
Также в сериале снялись Людмила Артемьева ("Большая секунда"), Александр Обласов ("Год культуры"), Екатерина Новокрещенова ("Патриот"), Ян Цапник ("Горько!") и другие. Режиссер - Илья Ермолов.