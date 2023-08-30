Начались съемки комедийного сериала "Киберпапа"
Начались съемки комедийного сериала "Киберпапа" с Юлией Пересильд и Александром Робаком в главных ролях.
По сюжету, Игнат, которого играет Робак, в 50 лет поймал себя на мысли, что его жизнь - маленькая каторга: работа напоминает монотонную рутину, а отношения с женой (Юлия Пересильд) лишь прибавляют поводов для головной боли. Чтобы хоть как-то наладить отношения с пасынком, Игнат соглашается вступить в его киберспортивную команду.
Ко всеобщему удивлению, сварщик со стажем Игнат оказывается очень хорош в виртуальном пространстве, а все благодаря своему исключительному глазомеру. Для других членов команды Игнат становится наставником, другом и "киберпапой".
Юлия Пересильд, исполнительница роли Марины, анонсирует новую работу так: "Зрителей ждет хорошая история про взросление подростков-геймеров, любовь отчима, дружбу, настоящую простую любовь в семье и про щи!"
Режиссер сериала - Эдуард Бордуков ("Пищеблок-2", "На острие", "Я буду жить"), шоураннеры - Жаргал Бадмацыренов ("Шаман", "Саня, газуй!", "Маньячелло") и Виктор Митрофанов ("Шаман", "На страже пляжа", "Ночной режим").
Снимают сериал кинокомпании 1-2-3 Production и Monumental Vision. Премьера сериала "Киберпапа" состоится на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Первый эпизод был показан на фестивале сериалов "Пилот" и понравился зрителям.