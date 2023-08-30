Сериал «Библиотекарь» напугал и рассмешил

Восемь серий «Библиотекаря» сразу после показа на стриминге вышли в эфир, причем в режиме «все сразу». Сама идея показа сериала за один день представляется весьма спорной, но в данном случае такое быстрое погружение в долгожданный фэнтези могло взбодрить и поклонников жанра, и просто любопытных.

© Кадр из сериала "Библиотекарь"

Роман Михаила Елизарова «Библиотекарь» сразу после выхода в 2008 году казался прямо-таки идеальным произведением для экранизации. Таинственные книжки, кровавые битвы кланов, ностальгия по СССР — все это предполагало эффектную и идейно-востребованную здесь визуализацию.

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Ностальгировать по СССР в 2023 году немного странно, потому как изрядно забытое ретро возвращается во всей своей красе, и то, что в нулевых было воспоминаниями (чаще идиллическими, к правде жизни не имеющими никакого отношения) о той далекой жизни, сейчас чуть ли не в передовицах газет. Но большая часть зрителей «Библиотекаря» смотрела, скорее всего, ради совершенно других эмоций.

Главный герой, молодой актер в исполнении Никиты Ефремова, собирается уехать в Голливуд и ради того, чтобы у этой затеи появилась финансовая подоплека, хочет продать полученную в наследство от отца квартиру в провинциальном городке. Но вместо быстрой сделки актер попадает в довольно жуткий замес. Оказывается, что его отец был библиотекарем, собирал редкие книги, чтение которых превращает обывателей в грозных воинов.

Причем библиотекарей таких довольно много, каждый из них сколотил банду «начитавшихся», и все они готовы насмерть биться между собой из-за книг писателя Громова. Никчемная соцреалистическая писанина из семидесятых при правильном осмыслении дает невиданную силу, а собрать все книги Громова — значит получить от жизни все.

После показа сериала, конечно, появятся негодующие по поводу вольного обращения с первоисточником и попыткой сделать коммерческий телепродукт из книги, касающейся, как, наверное, полагают ее поклонники, в том числе и духовного перерождения. И некоторые опасения пуристов в общем подтвердились.

Экранизацию без лишнего пиетета разгрузили по части некоторых сюжетных линий, но дополнили романтийно. В оригинале герои «Библиотекаря» ведут совершенно асексуальную жизнь — в их идейной борьбе на шуры-муры просто нет времени. Но сериал без мелодрамы у нас практически невозможен, поэтому появилась она и в боевом фэнтези.

С последним же сложилось на удивление круто. Людей режут безо всякой пощады, а постсоветский антураж в виде телогреек, заточек из арматуры, лат из линолеума и прочего откровенного треша придает всему происходящему какую-то правильную нелепость, что для фэнтези, конечно, хорошо. Линия с «просветлившимися» бабками из психиатрической лечебницы балансирует на грани хоррора и черной комедии и доводит все до легкого и весьма уместного безумия.

Есть разные мнения на предмет уместности Никиты Ефремова в подобных декорациях. В кадре он снова интеллигент, оказавшийся в странных обстоятельствах. Но, несмотря на то что подобных персонажей актер играл, и неоднократно, Ефремов снова стал одним из локомотивов сюжета. Назовите это везением или чутьем на проекты, но за последние пару лет в фильмографии Никиты не появилось ни одного проекта, способного вызвать исключительно кислые мины.

Среди сюрпризов следует отметить роль Михаила Трухина, который прославился после «Улиц разбитых фонарей», а в последнее время часто играет в немного однотипных комедиях. В «Библиотекаре» он аппаратчик Шульга, превратившийся в карикатурного злодея с задатками диктатора. Трухина сложно было представить в этой роли, но в итоге он удивил, причем в самом хорошем смысле.