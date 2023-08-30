4 самых напряженных сериала про апокалипсис

В то время как одни сериалы про апокалипсис не вызывают никаких эмоций кроме смеха, другие заставляют по-настоящему озаботиться и судьбой героев, и своей собственной.

© Кадр из сериала "Константин"

Многие режиссеры обращались к этому жанру, но отнюдь не всем удавалось снять по-настоящему напряженные сериалы про конец света.

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Подробнее о тех проектах, которые достойны внимания – читайте в материале "Рамблера".

"Американская история ужасов", 2011

В восьмом сезоне знаменитой антологии герои сталкиваются с концом света. В центре сюжета – несколько человек, которым удалось выжить после ядерного взрыва. Герои собираются вместе в бункере, чтобы выяснить, как им жить дальше.

Несмотря на то, что отдельные сезоны "Американской истории ужасов" не связаны друг с другом, режиссер Райан Мерфи решил внедрить в восьмой сезон несколько персонажей из первого и третьего. В связи с этим актрисе Саре Полсон пришлось исполнить сразу несколько ролей.

"Константин", 2014

Кадр из сериала "Константин"

Фантастический триллер повествует историю охотника на демонов и оккультиста Джона Константина. Долгое время герой боролся с разного рода нечистью, но в конце концов он решил оставить свое дело, ведь его душа уже проклята, и он в любом случае попадет в ад. Однако когда демоны вторгаются в жизнь дочки одного из лучших друзей Константина, он возвращается к своей работе, чтобы спасти ребенка.

Главную роль в сериале исполнил Мэтт Райан.

"Противостояние", 1994

Основой для мини-сериала послужил одноименный роман "короля ужасов" Стивена Кинга.

После того, как на секретной базе происходит утечка смертельных вирусов, весь штат лаборатории погибает прямиком на своих рабочих местах. Лишь охраннику с женой и ребенком удается спастись, однако они становятся разносчиками инфекции, которая спровоцировала чудовищную эпидемию. Перед смертью охранник упоминает о "черном человеке тьмы, от которого нет спасенья".

"В ночь", 2020

Кадр из сериала "В ночь"