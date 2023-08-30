Гогунский назвал фантастической атмосферу на площадке "Универа"

"Самому интересно будет увидеть сериал, потому что на съемках атмосфера фантастическая. У нас прекрасный сценарий, очень много смешных моментов. Я рад, что работаю в команде профессионалов. Организация высочайшая, я еще не видел, чтобы было все так хорошо организовано в плане масштаба. Я думаю, что в итоге выйдет прекрасное полотно", - заявил артист.