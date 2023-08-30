Гогунский назвал фантастической атмосферу на площадке "Универа"

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале "Универ", поделился в беседе с News.ru впечатлениями от съемок продолжения шоу.
"Самому интересно будет увидеть сериал, потому что на съемках атмосфера фантастическая. У нас прекрасный сценарий, очень много смешных моментов. Я рад, что работаю в команде профессионалов. Организация высочайшая, я еще не видел, чтобы было все так хорошо организовано в плане масштаба. Я думаю, что в итоге выйдет прекрасное полотно", - заявил артист.
29 июля стало известно, что начались съемки продолжения популярного ситкома про общажную жизнь "Универ. 13 лет спустя". Детали проекта пока не сообщаются. Однако известно, что к своим ролям вернутся Виталий Гогунский, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.
Режиссером выступит дебютант Семен Литовчин.
Оригинальное шоу "Универ" выходило в эфир с 2008 и 2011 год. Всего вышло пять сезонов. В 2013-м также появился спин-офф "СашаТаня", который продолжается до сих пор. В 2021 году вышел очередной спин-офф "Универ. 10 лет спустя" с уже повзрослевшими героями сериала.