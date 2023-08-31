Сериал «Великая» закрыли после третьего сезона

По данным издания Deadline, стриминговый сервис Hulu решил не продлевать сериал «Великая» с Эль Фаннинг и Николасом Холтом на четвёртый сезон. Таким образом, на продолжении комедийной истории о русской императрице Екатерине Великой поставлен крест.

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В Hulu не объяснили причину отмены сериала. Третий сезон шоу вышел 12 мая и получил в целом положительные отзывы, а прошлые сезоны принесли сервису множество номинаций на «Эмми» и даже победу в категории «Лучшие исторические костюмы».