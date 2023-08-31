Джордж Мартин назвал свой любимый эпизод в сериале «Игра престолов»

Конечно, на самом деле, они не говорят, что я идеален. Они имеют в виду «Черноводную», один из эпизодов, который я написал для «Игры престолов». (Я написал сценарий для четырёх эпизодов. И да, «Черноводная» — мой любимый из них, хотя я думаю, что «Лев и Роза» тоже получился весьма хорошим).