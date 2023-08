Какие сериалы выходят в сентябре 2023 года

Финальные серии "Сексуального просвещения", "Контейнера" и "Разочарования", спин-оффы "Джона Уика", "Ходячих мертвецов" и "Пацанов", возвращение "Утреннего шоу", "Колеса времени" и "Американской истории ужасов" (с Карой Делевинь и Ким Кардашьян!) — и многое другое. "Газета.Ru" изучила, какие сериалы выходят в сентябре, и рассказывает о самых интересных.

«Колесо времени» («The Wheel of Time») — 2 сезон

С 1 сентября на Amazon Prime Video

Продолжение масштабного фэнтези по мотивам цикла «Колесо времени» Роберта Джордана со звездой «Исчезнувшей» Розамунд Пайк — про волшебницу из женского ордена Айз Седай и ее юных подопечных, которые вместе противостоят силам тьмы.

«Разочарование» («Disenchantment») — 5 часть

С 1 сентября на Netflix

Финальный выпуск анимационного комедийного фэнтези от автора «Симпсонов» и «Футурамы» Мэтта Грейнинга, посвященного приключениям принцессы-бунтарки с пристрастием к алкоголю, ее ручного демона и их компаньона-эльфа.

«Одна ночь» («One Night») — мини-сериал

С 1 сентября на Paramount+

Австралийская драма про трех подруг, которые вновь переживают травматичный опыт 21-летней давности после того, как одна из них решает написать об этом книгу. В главных ролях — Джоди Уиттакер («Доктор Кто»), Николь да Силва («Уэнтуорт») и Яэль Стоун («Оранжевый — хит сезона»).

«Вирджин-Ривер» («Virgin River») — 5 сезон (1 часть)

С 7 сентября на Netflix

Новые серии хитовой драмы о девушке, которая откликается на вакансию акушерки и медсестры в небольшом калифорнийском городке, надеясь начать там новую жизнь.

«Подменыш» («The Changeling») — 1 сезон

С 8 сентября на Apple TV+

Фэнтезийный хоррор по мотивам одноименного романа Виктора Лаваля про то, как мужчина пускается на поиски своей недавно родившей жены, когда та совершает нечто по-настоящему ужасное и исчезает. Главного героя сыграл Лакит Стэнфилд, известный по сериалу «Атланта» и фильму «Иуда и черный мессия».

«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» («The Walking Dead: Daryl Dixon») — 1 сезон

С 11 сентября на AMC

Очередной спин-офф долгоиграющего зомби-хита «Ходячие мертвецы». На этот раз отдельный проект посвящен персонажу актера Нормана Ридуса. Действие сериала разворачивается после событий, описанных в оригинальном шоу. Теперь Дэрил Диксон обнаруживает себя на берегах Франции, которая стала местом возникновения зомби-вируса.

«Утреннее шоу» («The Morning Show») — 3 сезон

С 13 сентября на Apple TV+

Производственная драма, в которой Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун играют ведущих популярной утренней телепередачи с насыщенной закулисной жизнью.

«Другая черная девушка» («The Other Black Girl») — 1 сезон

С 13 сентября на Hulu

Комедийный триллер про девушку Неллу Роджерс, занимающую должность помощницы редактора успешного нью-йоркского издательства. Долгое время она остается единственной темнокожей сотрудницей в компании, из-за чего чувствует себя одиноко и подавленно. Все меняется, когда в издательство устраивается Хейзел-Мэй Макколл (ее изображает звезда «Ривердейла» Эшли Мюррей), чье прошлое таит множество мрачных секретов.

«Контейнер» — 3 сезон

С 14 сентября на Start

Заключительная часть драматического триллера, где Светлана Акиньшина изображает суррогатную мать, которая, вопреки протоколам, соглашается на оставшееся время беременности переехать в особняк к влиятельному чиновнику (Филипп Янковский) и его жене (Маруся Фомина).

«Дикая местность» («Wilderness») — 1 сезон

С 15 сентября на Amazon Prime Video

Британский триллер о паре, чей идеальный отпуск превращается в поток ярости и мести. В главных ролях — Дженна Коулман («Доктор Кто») и Оливер Джексон-Коэн («Призрак дома на холме», «Призраки усадьбы Блай»).

«Сексуальное просвещение» («Sex Education») — 4 сезон

С 21 сентября на Netflix

Заключительный выпуск подросткового хита про стремительно взрослеющих английских подростков. В новых сериях Отис, Эрик и большинство бывших учащихся школы Мурдейл осваиваются в новом колледже, а Мэйв приступает к обучению в американском университете.

«Американская история ужасов» («American Horror Story») — 12 сезон (1 часть): «Деликатное» («Delicate»)

С 21 сентября на FX и Hulu

Новая часть хоррор-антологии Райана Мерфи и Брэда Фэлчака, снятая по книге Даниэллы Роллинс «Деликатное положение», которая вышла в августе 2023 года (это первый опыт экранизации для шоу-долгожителя). Сценаристкой всех эпизодов выступила Хэлли Файффер, принявшая от Мерфи позицию шоураннерки «Американской истории ужасов». В новых сериях снялась ветеранка проекта Эмма Робертс, а также новички Кара Делевинь и Ким Кардашьян.

«Континенталь» («The Continental: From the World of John Wick») — мини-сериал

С 22 сентября на Peacock

«Неспящие» («Still Up») — 1 сезон

С 22 сентября на Apple TV+

«Поколение «Ви» («Gen V») — 1 сезон

С 29 сентября на Amazon Prime Video