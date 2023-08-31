$95.93+0.22104.45+0.97

Какие сериалы выходят в сентябре 2023 года

Финальные серии "Сексуального просвещения", "Контейнера" и "Разочарования", спин-оффы "Джона Уика", "Ходячих мертвецов" и "Пацанов", возвращение "Утреннего шоу", "Колеса времени" и "Американской истории ужасов" (с Карой Делевинь и Ким Кардашьян!) — и многое другое. "Газета.Ru" изучила, какие сериалы выходят в сентябре, и рассказывает о самых интересных.

Какие сериалы выходят в сентябре 2023 года
© Газета.Ru

«Колесо времени» («The Wheel of Time») — 2 сезон

Видео дня

С 1 сентября на Amazon Prime Video

Продолжение масштабного фэнтези по мотивам цикла «Колесо времени» Роберта Джордана со звездой «Исчезнувшей» Розамунд Пайк — про волшебницу из женского ордена Айз Седай и ее юных подопечных, которые вместе противостоят силам тьмы.

«Разочарование» («Disenchantment») — 5 часть

С 1 сентября на Netflix

Финальный выпуск анимационного комедийного фэнтези от автора «Симпсонов» и «Футурамы» Мэтта Грейнинга, посвященного приключениям принцессы-бунтарки с пристрастием к алкоголю, ее ручного демона и их компаньона-эльфа.

«Одна ночь» («One Night») — мини-сериал

С 1 сентября на Paramount+

Австралийская драма про трех подруг, которые вновь переживают травматичный опыт 21-летней давности после того, как одна из них решает написать об этом книгу. В главных ролях — Джоди Уиттакер («Доктор Кто»), Николь да Силва («Уэнтуорт») и Яэль Стоун («Оранжевый — хит сезона»).

«Вирджин-Ривер» («Virgin River») — 5 сезон (1 часть)

С 7 сентября на Netflix

Новые серии хитовой драмы о девушке, которая откликается на вакансию акушерки и медсестры в небольшом калифорнийском городке, надеясь начать там новую жизнь.

«Подменыш» («The Changeling») — 1 сезон

С 8 сентября на Apple TV+

Фэнтезийный хоррор по мотивам одноименного романа Виктора Лаваля про то, как мужчина пускается на поиски своей недавно родившей жены, когда та совершает нечто по-настоящему ужасное и исчезает. Главного героя сыграл Лакит Стэнфилд, известный по сериалу «Атланта» и фильму «Иуда и черный мессия».

«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» («The Walking Dead: Daryl Dixon») — 1 сезон

С 11 сентября на AMC

Очередной спин-офф долгоиграющего зомби-хита «Ходячие мертвецы». На этот раз отдельный проект посвящен персонажу актера Нормана Ридуса. Действие сериала разворачивается после событий, описанных в оригинальном шоу. Теперь Дэрил Диксон обнаруживает себя на берегах Франции, которая стала местом возникновения зомби-вируса.

«Утреннее шоу» («The Morning Show») — 3 сезон

С 13 сентября на Apple TV+

Производственная драма, в которой Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун играют ведущих популярной утренней телепередачи с насыщенной закулисной жизнью.

«Другая черная девушка» («The Other Black Girl») — 1 сезон

С 13 сентября на Hulu

Комедийный триллер про девушку Неллу Роджерс, занимающую должность помощницы редактора успешного нью-йоркского издательства. Долгое время она остается единственной темнокожей сотрудницей в компании, из-за чего чувствует себя одиноко и подавленно. Все меняется, когда в издательство устраивается Хейзел-Мэй Макколл (ее изображает звезда «Ривердейла» Эшли Мюррей), чье прошлое таит множество мрачных секретов.

«Контейнер» — 3 сезон

С 14 сентября на Start

Заключительная часть драматического триллера, где Светлана Акиньшина изображает суррогатную мать, которая, вопреки протоколам, соглашается на оставшееся время беременности переехать в особняк к влиятельному чиновнику (Филипп Янковский) и его жене (Маруся Фомина).

«Дикая местность» («Wilderness») — 1 сезон

С 15 сентября на Amazon Prime Video

Британский триллер о паре, чей идеальный отпуск превращается в поток ярости и мести. В главных ролях — Дженна Коулман («Доктор Кто») и Оливер Джексон-Коэн («Призрак дома на холме», «Призраки усадьбы Блай»).

«Сексуальное просвещение» («Sex Education») — 4 сезон

С 21 сентября на Netflix

Заключительный выпуск подросткового хита про стремительно взрослеющих английских подростков. В новых сериях Отис, Эрик и большинство бывших учащихся школы Мурдейл осваиваются в новом колледже, а Мэйв приступает к обучению в американском университете.

«Американская история ужасов» («American Horror Story») — 12 сезон (1 часть): «Деликатное» («Delicate»)

С 21 сентября на FX и Hulu

Новая часть хоррор-антологии Райана Мерфи и Брэда Фэлчака, снятая по книге Даниэллы Роллинс «Деликатное положение», которая вышла в августе 2023 года (это первый опыт экранизации для шоу-долгожителя). Сценаристкой всех эпизодов выступила Хэлли Файффер, принявшая от Мерфи позицию шоураннерки «Американской истории ужасов». В новых сериях снялась ветеранка проекта Эмма Робертс, а также новички Кара Делевинь и Ким Кардашьян.

«Континенталь» («The Continental: From the World of John Wick») — мини-сериал

С 22 сентября на Peacock

Спин-офф серии боевиков «Джон Уик», посвященный молодому Уинстону Скотту, — будущему управляющему нью-йоркского отеля для киллеров «Континенталь» (в фильмах персонажа играет звезда «Американских богов» Иэн Макшейн). Действие разворачивается в альтернативные 1970-е. Роль Уинстона досталась Колину Вуделлу (сериал «Судная ночь»), также в актерский состав шоу вошел Мел Гибсон. Режиссерские функции исполнили Альберт Хьюз («Угроза обществу», «Мертвые президенты», «Из ада») и Шарлотта Брендстрём («Властелин колец: Кольца власти»).

«Неспящие» («Still Up») — 1 сезон

С 22 сентября на Apple TV+

Комедия с Антонией Томас («Отбросы», «Хороший доктор») и Крейгом Робертсом («Субмарина») в ролях двух друзей, коротающих бессонницу за болтовней по фейстайму.

«Поколение «Ви» («Gen V») — 1 сезон

С 29 сентября на Amazon Prime Video

Спин-офф сатирического телекомикса Эрика Крипке «Пацаны» про учащихся колледжа для супергероев, которых испытывают в «королевских битвах». Действие сериала будет разворачиваться одновременно с событиями четвертого сезона оригинального шоу.

Сериалы, Мертвые президенты, Из ада, Призрак дома на холме, Судная ночь, Пацаны, Оранжевый — хит сезона, Исчезнувшая, Американская история ужасов, Футурама, Симпсоны, Исчезнувшие, Хороший доктор, Отбросы, Американские боги, Джон Уик, Антония Томас, Хэлли Файффер, Норман Ридус, Шарлотта Брендстрем, Эрик Крипке, Джоди Уиттакер, Оливер Джексон-коэн, Яэль Стоун, Дженна Коулман, Мэтт Грейнинг, Иэн Макшейн, Эмма Робертс, Райан Мерфи, Филипп Янковский, Крейг Робертс, Ким Кардашьян, Мел Гибсон, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Netflix, Amazon, Apple
Главное из мира кино
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости