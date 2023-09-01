Гильдия актеров разрешила снимать спин-оффы «Ходячих мертвецов»

Несмотря на то что сейчас в США проходят забастовки актёров и сценаристов, из-за которых производство многих проектов поставлено на паузу, некоторым шоу это не грозит.

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По данным Variety, Гильдия актёров одобрила возобновление производства трёх шоу AMC Networks в соответствии с положением, позволяющим продолжать работу «независимым» проектам, несмотря на забастовки.

В числе этих шоу оказались второй сезон «Интервью с вампиром» и два спин-оффа «Ходячих мертвецов»: второй сезон «Дэрила Диксона» и проект про Рика и Мишонн «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил».

Производство «Ходячих мертвецов: те, кто выжил» завершено, но всё ещё нуждается в постпродакшене, который включает замену диалогов с главными актёрами. Премьера ожидается в 2024 году.