Второй сезон сериала «Аркейн» может выйти этой зимой

На одной из прошедших конференций корпорация Tencent объявила, что второй сезон анимационного сериала «Аркейн» выйдет зимой 2024 года. Пока что информации о новом сезоне шоу мало.

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Весной генеральный директор студии Riot Games Николо Лоран поделился деталями производства второго сезона. Лоран пожаловался на высокую планку, которую задали авторы сериала — из-за неё производство продолжения идёт куда дольше, чем могло быть.

Также руководитель признал, что вторая причина долгого производства заключается в отсутствие веры в собственный продукт.