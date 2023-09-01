Снова на пары: сериалы про студенческую жизнь

1 сентября учебный год начинается не только у школьников. Многие студенты отправляются грызть гранит науки на лекциях и семинарах.

© Кадр из сериала "Первокурсницы"

В честь начала нового учебного года «Рамблер» делится подборкой сериалов про бурную студенческую жизнь.

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«Как избежать наказания за убийство» (2014-2020)

Сериал повествует о группе студентов с юридического факультета, которые попадают на курс к требовательному преподавателю и по совместительству адвокату — Аннализе Китинг. Они расследуют запутанные уголовные дела и помогают людям избежать наказания. Каждый год Китинг отбирает четырех наиболее успешных студентов и предлагает им работу. Теперь ребятам нужно побороться за место в команде знаменитого адвоката. Вот только стоит ли оно того на самом деле? И не обернется ли эта борьба настоящим кошмаром?

«Первокурсницы» (2023)

Кадр из сериала "Первокурсницы"

Встречая начало нового года в студенческом общежитии, лучшие подруги Жанна и Настя пожелали друг другу осуществить все мечты, а главное — открыть роскошный ресторан на Лазурном берегу. Вот только судьба сложилась совсем иначе: обеим девушкам приходится бросить университет после первого курса. За 20 лет Настя успела воспитать двоих сыновей и отправить их в армию, а Жанна — несколько раз выйти замуж и развестись. Собравшись вместе, подруги решают вспомнить былую мечту и претворить ее в жизнь. Они вновь поступают на первый курс и селятся в то же общежитии, в котором жили 20 лет назад.

Премьера сериала состоится 4 сентября.

«Сексуальная жизнь студенток» (2021-…)

Кадр из сериала "Сексуальная жизнь студенток"

Четырех абсолютно разных первокурсниц селят в одну комнату в общежитии. Поначалу девушки не ладят, но вскоре начинают поддерживать друг друга и помогать выбираться из неприятностей. В университете каждой из героинь выпадает возможность не только хорошо повеселиться и завести романы, но и познать все тяготы взрослой жизни.

«Сообщество» (2009-2015)