С началом осени у любителей сериалов появится масса поводов остаться дома перед экранами. Зрителей, в частности, ждут: боевик по мотивам «Джона Уика», сиквел «Братьев по оружию», перерожденные «Папины дочки», а также финалы «Сексуального просвещения» и российского «Контейнера». Фанатов супергероев порадуют спин-офф «Пацанов» и экранизация культовой манги «Ван-Пис», а увлеченных медиаимпериями — продолжения «Утреннего шоу» и «Диктора новостей». 15 лучших сериалов сентября — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

«Крутая перемена»

Потомственный учитель Андрей из Арзамаса не желает продолжать семейную традицию, а потому уезжает в Москву, чтобы построить бизнес. Когда затея проваливается, горе-предприниматель ради выплаты долгов решает продать фамильный дом, где, по легенде, некогда жил Александр Пушкин. Для оформления сделки герою нужно получить согласие отца, который отбывает срок в колонии и винит в своем положении сына. Чтобы уговорить папу, Андрей устраивается преподавателем литературы в вечернюю школу в тюрьме. Главную роль исполнил Никита Ефремов, режиссером и шоураннером выступил Карен Оганесян (к слову, учитель армянского языка и литературы по первому образованию).

Премьера — 1 сентября на Start

«Ван-Пис» / One Piece

Экранизация культовой, выходящей аж с 1997 года манги от одного из самых популярных японских авторов Эйитиро Оды, рассказывает о парнишке Манки, который мечтает найти пиратское сокровище под названием «Ван-Пис». Съев дьявольский плод, герой получает способность растягиваться и сжиматься, как резина. Манки собирает команду и отправляется в путешествие, чтобы найти легендарный клад и объявить себя королем пиратов. Главную роль исполнил актер-дебютант Иньяки Годой, также в шоу снялись Маккэнъю Арата, Эмили Радд, Джейкоб Гибсон и Таз Скайлар. Шоураннерами выступили Мэтт Оуэнс («Агенты “Щ.И.Т.”») и Стивен Маэда («Секретные материалы», «Остаться в живых»).

Премьера — 1 сентября на Netflix

«Колесо времени» / The Wheel of Time

Адаптация фэнтезийной эпопеи американского писателя Роберта Джордана возвращается со вторым сезоном. В центре сюжета — Морейн, приспешница женского ордена «Айз Седай», которая отправляется в продолжительное путешествие с пятью молодыми людьми, за которыми охотятся опасные враги. В шоу снялись Розамунд Пайк, Дэниэл Хенни, Зои Робинс, Мадлен Мэдден и Кейт Флитвуд.

Второй сезон выходит с 2 сентября на Amazon Prime Video

«Кунг-Фу Панда: Рыцарь Дракона» / Kung Fu Panda: The Dragon Knight

Финальная, третья часть сериала по мотивам хитового мультфильма от студии DreamWorks рассказывает о грандиозном путешествии панды По по Китаю вместе с британским рыцарем, бурым медведем Лютерой. Главных героев озвучили Джек Блэк и Рита Ора, шоураннерами выступили Митч Уотсон и Питер Хатингс.

Третий сезон выходит 8 сентября на Netflix

«Подменыш» / The Changeling

Экранизация фэнтезийного хоррор-романа американца Питера Валле расскажет о молодой семейной паре, которая сталкивается с паранормальными явлениями после появления ребенка. В главных ролях — Лакит Стэнфилд и Кларк Бако. Шоураннеркой выступила сценаристка «50 оттенков серого» Келли Марсел, в съемках приняла участие режиссировавшая «Мастера не на все руки» и «Белую ворону» Мелина Матсукас.

Премьера — 8 сентября на Apple TV+

«Диктор новостей» / The Newsreader

Продолжение шоу о буднях коммерческого телеканала в австралийском Мельбурне середины 1980-х. В центре сюжета — звездная ведущая новостей со сложным характером, которая враждует с молодым репортером-новичком, пытающимся внедрить нетрадиционный подход к освещению событий. Однако от ненависти до любви, говорят, всего шаг — возникший между героями служебный роман приводит к радикальным трансформациям в работе канала. В главных ролях — Анна Торв и Сэм Рид, шоураннером выступил Майкл Лукас.

Второй сезон выходит с 10 сентября на ABC TV+

«Дэрил Диксон» / The Walking Dead: Daryl Dixon

Спин-офф культового зомби-хоррора с Норманом Ридусом в главной роли расскажет о том, как Дэрил Диксон таинственным образом оказался в постапокалиптической Европе. Герою предстоит выяснить, что с ним произошло, и найти способ вернуться домой. Компанию Ридусу составят Клеменс Поэзи и Адам Нагайтис, шоураннерами выступили Анджела Канг и Скотт М. Гимпл.

Премьера — 10 сентября AMC

«Добро пожаловать в Рексэм» / Welcome to Wrexham

В феврале 2021 года голливудские актеры и приятели Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни купили один из старейших в мире футбольных клубов «Рексэм», на тот момент растерявший почти всех фанатов и оказавшийся на грани развала. Кинозвезды решили снять про свой клуб и его фанатов документальное шоу. Несмотря на то что у Рейнольдса и Макэлхенни не было никакого опыта в управлении футбольным клубом, с момента приобретения «Рексэм» поднялся в Национальной лиге с 20-го на 2-е место. Первый сезон документального сериала получил шесть номинаций на премию «Эмми».

Второй сезон выходит с 13 сентября на FX и Hulu

«Утреннее шоу» / The Morning Show

Один из ранних хитов платформы Apple TV+ от Джея Карсона о буднях утренней телепередачи на вымышленном телеканале UBA возвращается с третьим сезоном. В главных ролях — Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Марк Дюпласс и Билли Крудап. В новой части к составу присоединился Джон Хэм.

Третий сезон выходит с 13 сентября на Apple TV+

«Контейнер»

«Папины дочки. Новые»

Продолжение народного телехита начинается так же, как и оригинал — мать сбегает из дома в канун годовщины свадьбы, оставив мужа с четырьмя дочерьми. Патриархом семейства на этот раз выступает Веник, а сбежавшей женой оказывается Даша Васнецова. Веник, однако, один наедине с детьми не останется — с воспитанием девочек ему помогут Сергей Васнецов с супругой Людмилой, Маша, Галина Сергеевна и Антонина Семеновна. В новом шоу также появятся Пуговка, Женя, учительница Людмила Михайловна, секретарша Тамара и олигарх Василий Федотов.

Премьера — 18 сентября на телеканале СТС и сервисе Start

«Повелители воздуха» / Masters of the Air

Планировавшаяся аж с 2012 года военная драма об американских пилотах, принимавших участие во Второй мировой войне, основана на книге Дональда Л. Миллера «Повелители воздуха: Американские бомбардировщики, которые воевали против нацистской Германии». Шоу заявлено как сиквел мини-сериалов от Тома Хэнкса и Стивена Спилберга «Братья по оружию» 2001 года и «Тихий океан» 2010-го. В главных ролях — Барри Кеоган и Остин Батлер. Сценаристом выступил работавший над «Анонимом» Джон Орлофф, а среди режиссеров значится снявший 25-й фильм бондианы Кэри Дзедзи Фукунага.

Премьера — 21 сентября на Apple TV+

«Сексуальное просвещение» / Sex Education

Комедийный хит Netflix, не стесняющийся открыто говорить о подростковом сексе и всех связанных с ним опасностях, возвращается с четвертым сезоном, который станет завершающим. Звезды шоу Эйс Баттерфилд, Эмма Макки и Джиллиан Андерсон вернутся к своим ролям, в финале к ним присоединится создатель «Шиттс Крик» Дэн Леви.

Финал выходит 22 сентября на Netflix

«Континенталь» / The Continental: From the World of John Wick

«Поколение "Ви"» / Gen V

Спин-офф популярного антигеройского сериала «Пацаны» расскажет об американском колледже под эгидой корпорации Vought, в котором учатся студенты со сверхсилами. В шоу снялись Джаз Синклер, Чэнс Пердомо, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс и Патрик Шварценеггер. Шоураннерами выступили Крэйг Розенберг, Эван Голдберг и создатель «Пацанов» Эрик Крипке.