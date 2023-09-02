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15 лучших сериалов сентября

С началом осени у любителей сериалов появится масса поводов остаться дома перед экранами. Зрителей, в частности, ждут: боевик по мотивам «Джона Уика», сиквел «Братьев по оружию», перерожденные «Папины дочки», а также финалы «Сексуального просвещения» и российского «Контейнера». Фанатов супергероев порадуют спин-офф «Пацанов» и экранизация культовой манги «Ван-Пис», а увлеченных медиаимпериями — продолжения «Утреннего шоу» и «Диктора новостей». 15 лучших сериалов сентября — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

15 лучших сериалов сентября
© Lenta.ru

«Крутая перемена»

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Потомственный учитель Андрей из Арзамаса не желает продолжать семейную традицию, а потому уезжает в Москву, чтобы построить бизнес. Когда затея проваливается, горе-предприниматель ради выплаты долгов решает продать фамильный дом, где, по легенде, некогда жил Александр Пушкин. Для оформления сделки герою нужно получить согласие отца, который отбывает срок в колонии и винит в своем положении сына. Чтобы уговорить папу, Андрей устраивается преподавателем литературы в вечернюю школу в тюрьме. Главную роль исполнил Никита Ефремов, режиссером и шоураннером выступил Карен Оганесян (к слову, учитель армянского языка и литературы по первому образованию).

Премьера — 1 сентября на Start

«Ван-Пис» / One Piece

Экранизация культовой, выходящей аж с 1997 года манги от одного из самых популярных японских авторов Эйитиро Оды, рассказывает о парнишке Манки, который мечтает найти пиратское сокровище под названием «Ван-Пис». Съев дьявольский плод, герой получает способность растягиваться и сжиматься, как резина. Манки собирает команду и отправляется в путешествие, чтобы найти легендарный клад и объявить себя королем пиратов. Главную роль исполнил актер-дебютант Иньяки Годой, также в шоу снялись Маккэнъю Арата, Эмили Радд, Джейкоб Гибсон и Таз Скайлар. Шоураннерами выступили Мэтт Оуэнс («Агенты “Щ.И.Т.”») и Стивен Маэда («Секретные материалы», «Остаться в живых»).

Премьера — 1 сентября на Netflix

«Колесо времени» / The Wheel of Time

Адаптация фэнтезийной эпопеи американского писателя Роберта Джордана возвращается со вторым сезоном. В центре сюжета — Морейн, приспешница женского ордена «Айз Седай», которая отправляется в продолжительное путешествие с пятью молодыми людьми, за которыми охотятся опасные враги. В шоу снялись Розамунд Пайк, Дэниэл Хенни, Зои Робинс, Мадлен Мэдден и Кейт Флитвуд.

Второй сезон выходит с 2 сентября на Amazon Prime Video

«Кунг-Фу Панда: Рыцарь Дракона» / Kung Fu Panda: The Dragon Knight

Финальная, третья часть сериала по мотивам хитового мультфильма от студии DreamWorks рассказывает о грандиозном путешествии панды По по Китаю вместе с британским рыцарем, бурым медведем Лютерой. Главных героев озвучили Джек Блэк и Рита Ора, шоураннерами выступили Митч Уотсон и Питер Хатингс.

Третий сезон выходит 8 сентября на Netflix

«Подменыш» / The Changeling

Экранизация фэнтезийного хоррор-романа американца Питера Валле расскажет о молодой семейной паре, которая сталкивается с паранормальными явлениями после появления ребенка. В главных ролях — Лакит Стэнфилд и Кларк Бако. Шоураннеркой выступила сценаристка «50 оттенков серого» Келли Марсел, в съемках приняла участие режиссировавшая «Мастера не на все руки» и «Белую ворону» Мелина Матсукас.

Премьера — 8 сентября на Apple TV+

«Диктор новостей» / The Newsreader

Продолжение шоу о буднях коммерческого телеканала в австралийском Мельбурне середины 1980-х. В центре сюжета — звездная ведущая новостей со сложным характером, которая враждует с молодым репортером-новичком, пытающимся внедрить нетрадиционный подход к освещению событий. Однако от ненависти до любви, говорят, всего шаг — возникший между героями служебный роман приводит к радикальным трансформациям в работе канала. В главных ролях — Анна Торв и Сэм Рид, шоураннером выступил Майкл Лукас.

Второй сезон выходит с 10 сентября на ABC TV+

«Дэрил Диксон» / The Walking Dead: Daryl Dixon

Спин-офф культового зомби-хоррора с Норманом Ридусом в главной роли расскажет о том, как Дэрил Диксон таинственным образом оказался в постапокалиптической Европе. Герою предстоит выяснить, что с ним произошло, и найти способ вернуться домой. Компанию Ридусу составят Клеменс Поэзи и Адам Нагайтис, шоураннерами выступили Анджела Канг и Скотт М. Гимпл.

Премьера — 10 сентября AMC

«Добро пожаловать в Рексэм» / Welcome to Wrexham

В феврале 2021 года голливудские актеры и приятели Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни купили один из старейших в мире футбольных клубов «Рексэм», на тот момент растерявший почти всех фанатов и оказавшийся на грани развала. Кинозвезды решили снять про свой клуб и его фанатов документальное шоу. Несмотря на то что у Рейнольдса и Макэлхенни не было никакого опыта в управлении футбольным клубом, с момента приобретения «Рексэм» поднялся в Национальной лиге с 20-го на 2-е место. Первый сезон документального сериала получил шесть номинаций на премию «Эмми».

Второй сезон выходит с 13 сентября на FX и Hulu

«Утреннее шоу» / The Morning Show

Один из ранних хитов платформы Apple TV+ от Джея Карсона о буднях утренней телепередачи на вымышленном телеканале UBA возвращается с третьим сезоном. В главных ролях — Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Марк Дюпласс и Билли Крудап. В новой части к составу присоединился Джон Хэм.

Третий сезон выходит с 13 сентября на Apple TV+

«Контейнер»

Финальный сезон российской драмы о суррогатном материнстве с Оксаной Акиньшиной, Филиппом Янковским и Марией Фоминой. В центре сюжета — 29-летняя Саша, которая вынашивает ребенка для состоятельной семьи. После родов героиня понимает, что не может отказаться от сына. В третьей части к актерскому составу присоединились Любовь Толкалина, Игорь Бочкин, Анна Легчилова, Ангелина Пахомова и Анастасия Имамова («Против всех»). Режиссером вновь выступил Алексей Ляпичев.

Третий сезон выходит с 14 сентября на Start

«Папины дочки. Новые»

Продолжение народного телехита начинается так же, как и оригинал — мать сбегает из дома в канун годовщины свадьбы, оставив мужа с четырьмя дочерьми. Патриархом семейства на этот раз выступает Веник, а сбежавшей женой оказывается Даша Васнецова. Веник, однако, один наедине с детьми не останется — с воспитанием девочек ему помогут Сергей Васнецов с супругой Людмилой, Маша, Галина Сергеевна и Антонина Семеновна. В новом шоу также появятся Пуговка, Женя, учительница Людмила Михайловна, секретарша Тамара и олигарх Василий Федотов.

Премьера — 18 сентября на телеканале СТС и сервисе Start

«Повелители воздуха» / Masters of the Air

Планировавшаяся аж с 2012 года военная драма об американских пилотах, принимавших участие во Второй мировой войне, основана на книге Дональда Л. Миллера «Повелители воздуха: Американские бомбардировщики, которые воевали против нацистской Германии». Шоу заявлено как сиквел мини-сериалов от Тома Хэнкса и Стивена Спилберга «Братья по оружию» 2001 года и «Тихий океан» 2010-го. В главных ролях — Барри Кеоган и Остин Батлер. Сценаристом выступил работавший над «Анонимом» Джон Орлофф, а среди режиссеров значится снявший 25-й фильм бондианы Кэри Дзедзи Фукунага.

Премьера — 21 сентября на Apple TV+

«Сексуальное просвещение» / Sex Education

Комедийный хит Netflix, не стесняющийся открыто говорить о подростковом сексе и всех связанных с ним опасностях, возвращается с четвертым сезоном, который станет завершающим. Звезды шоу Эйс Баттерфилд, Эмма Макки и Джиллиан Андерсон вернутся к своим ролям, в финале к ним присоединится создатель «Шиттс Крик» Дэн Леви.

Финал выходит 22 сентября на Netflix

«Континенталь» / The Continental: From the World of John Wick

Кинофраншиза «Джон Уик» наконец доросла до собственного сериала-приквела, в центре сюжета которого окажется отель «Континенталь» и его владелец Уинстон Скотт. «Континенталь» — нейтральная территория для представителей криминального подполья, где можно найти убежище и работу, заключить сделки и просто повеселиться. Действие шоу разворачивается в 1970-е — именно тогда Уинстон возглавил нью-йоркское отделение «Континенталя». В мини-сериале сыграли Колин Вуделл, Кейт Нюнг, Кэти Макграт, Питер Грин и Мэл Гибсон. Шоураннерами выступили Грег Кулидж и Кирк Уорд, срежиссировали шоу Альберт Хьюз («Из ада», «Книга Илая») и Шарлотта Брандстром («Ведьмак», «Человек в высоком замке»).

Премьера — 23 сентября на Peacock

«Поколение "Ви"» / Gen V

Спин-офф популярного антигеройского сериала «Пацаны» расскажет об американском колледже под эгидой корпорации Vought, в котором учатся студенты со сверхсилами. В шоу снялись Джаз Синклер, Чэнс Пердомо, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс и Патрик Шварценеггер. Шоураннерами выступили Крэйг Розенберг, Эван Голдберг и создатель «Пацанов» Эрик Крипке.

Премьера — 29 сентября на Amazon Prime Video

Сериалы, Аноним, Тихий океан, Из ада, Книга Илая, Братья по оружию, Папина дочка, Пацаны, Остаться в живых, Агенты Щ.И.Т., Белая ворона, Секретные материалы, Джон Уик, Грег Кулидж, Норман Ридус, Мадлен Мэдден, Кирк Уорд, Джон Орлофф, Питер Грин, Кейт Флитвуд, Алексей Ляпичев, Василий Федотов, Марк Дюпласс, Эрик Крипке, Анастасия Имамова, Барри Кеоган, Эван Голдберг, Сэм Рид, Дэн Леви, Анна Легчилова, Патрик Шварценеггер, Роб Макэлхенни, Мария Фомина, Билли Крудап, Анна Торв, Кэти Макграт, Рита Ора, Никита Ефремов, Джиллиан Андерсон, Игорь Бочкин, Карен Оганесян, Райан Рейнольдс, Любовь Толкалина, Стивен Спилберг, Филипп Янковский, Оксана Акиньшина, Мэл Гибсон, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Джек Блэк, Netflix, Amazon, Apple, Российские актеры