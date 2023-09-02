Marvel перенесла выход «Сорвиголовы», «Эха» и других сериалов
Marvel Studios объявила, что вынуждена перенести выход ряда своих сериалов на 2024 года. Компания пошла на такое решение из-за не утихающих забастовок сценаристов и актёров США.
Обновлённые даты релизов
- Второй сезон «Что, если...?» – декабрь 2023 года.
- «Эхо» – январь 2024 года (вместо ноября 2023 года).
- Мультсериал «Люди Икс '97» – первая половина 2024 года (вместо конца 2023 года).
- «Агата: Дневники Даркхолда» – осень 2024 года.
- «Железное сердце» – сроки и дату релиза убрали совсем (вместо 2024 года).
- «Сорвиголова: Рождённый заново» – производство приостановлено (вместо весны 2024 года).
- «Чудо-человек» – производство приостановлено.
Напомним, гильдия актёров США объявила о начале забастовки 13 июля. Около 160 тыс. членов профсоюза не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься своей профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.
Несмотря на это, выход сериала «Локи» по-прежнему ожидается в намеченную дату — шоу стартует 6 октября в сервисе Disney+.
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