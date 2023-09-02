Marvel перенесла выход «Сорвиголовы», «Эха» и других сериалов

Marvel Studios объявила, что вынуждена перенести выход ряда своих сериалов на 2024 года. Компания пошла на такое решение из-за не утихающих забастовок сценаристов и актёров США.

Напомним, гильдия актёров США объявила о начале забастовки 13 июля. Около 160 тыс. членов профсоюза не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься своей профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.