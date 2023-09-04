Вышел тизер российского сериала «Золотое дно»

Онлайн-кинотеатр Иви представил первый ролик, посвящённый новому оригинальному сериалу «Золотое дно». Проект должен показать богатую жизнь и интриги в бизнес-сфере высокого уровня.

По сюжету смерть владельца крупного строительного холдинга повлекла за собой неизбежную борьбу за огромное наследство — конфликты с попытками помешать друг другу любыми способами и выйдут на первый план.

Сценарий к «Золотому дну» создал писатель Сергей Минаев, а главная роль финансиста, которая возвращается в холдинг после долгой паузы, досталась Юлии Снигирь.

Видео доступно на YouTube-канале Иви. Права на видео принадлежат Иви