Вышел тизер российского сериала «Золотое дно»
Онлайн-кинотеатр Иви представил первый ролик, посвящённый новому оригинальному сериалу «Золотое дно». Проект должен показать богатую жизнь и интриги в бизнес-сфере высокого уровня.
По сюжету смерть владельца крупного строительного холдинга повлекла за собой неизбежную борьбу за огромное наследство — конфликты с попытками помешать друг другу любыми способами и выйдут на первый план.
Сценарий к «Золотому дну» создал писатель Сергей Минаев, а главная роль финансиста, которая возвращается в холдинг после долгой паузы, досталась Юлии Снигирь.
Видео доступно на YouTube-канале Иви. Права на видео принадлежат Иви
В проекте также приняли участие другие известные актёры, в том числе Алексей Гуськов, Павел Попов, Валерий Карпов и Ростислав Бершауэр.
Премьера первых двух эпизодов состоится на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в начале сентября. Полностью «Золотое дно» выйдет на Иви в 2024 году.