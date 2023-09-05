Сериал по «Звёздным войнам» с Джудом Лоу отложили на 2024 год — Bespin Bulletin

По информации сайта Bespin Bulletin, Disney приняла решение отложить премьеру сериала Skeleton Crew по «Звёздным войнам» с Джудом Лоу в главной роли на 2024 год. Всё дело в продолжающихся забастовках в США.

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Изначально проект планировали выпустить в ноябре или декабре этого года. Один источник сайта упомянул, что сериал может быть отложен на целый год, то есть выйти не раньше конца 2024-го.

То же самое касается ещё двух сериалов по «Звёздным войнам». Якобы «Аколит» и второй сезон «Андора» теперь отложены на неопределённый срок.