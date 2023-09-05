Стартовали съемки сериала "Жвачка"
В Москве стартовали съемки сериала "Жвачка". Об этом "Газете.Ru" сообщили представители онлайн-кинотеатра PREMIER. Главные роли исполнили Дарья Балабанова ("Карамора", "Тайны госпожи Кирсановой") и Антон Рогачев ("Конец света", "Дылды").
Режиссер проекта - Александр Цой, который известен по проекту "Трудные подростки".
Сериал расскажет о девушке из детского дома Гале Шаламовой, которая мечтает поступит на сценарный факультет ВГИКа. Но все меняется, когда она видит провокационный стрим блогера Ганса Шмюзе и решает, что они - родственные души. Галя добивается внимания Ганса и верит, что это - настоящая любовь. У ребят завязывается роман, но, Гансу все быстро надоедает и вскоре ему кажется, что Галя прилипла к нему как жвачка. Чтобы избавиться от девушки, блогер прибегает к радикальным мерам.
Балабанова призналась, что ее очень привлекла история своей героини. Звезда отметила, что с помощью своего персонажа может дать волю своим "маниакальным чувствам и эмоциям".
"Острота и болезненность опыта, который приходится переживать героине, ее страсть к жизни. К той полноте чувств и эмоций, которые может дать, как ей кажется, та "настоящая" жизнь, которой она была лишена. Мне кажется, она мне наполовину близка. Очень часто, несмотря на внутреннюю бушующую бурю, внешне я могу оставаться крайне невозмутимой и безразличной", - поделилась артистка.