Стартовали съемки сериала "Жвачка"

Сериал расскажет о девушке из детского дома Гале Шаламовой, которая мечтает поступит на сценарный факультет ВГИКа. Но все меняется, когда она видит провокационный стрим блогера Ганса Шмюзе и решает, что они - родственные души. Галя добивается внимания Ганса и верит, что это - настоящая любовь. У ребят завязывается роман, но, Гансу все быстро надоедает и вскоре ему кажется, что Галя прилипла к нему как жвачка. Чтобы избавиться от девушки, блогер прибегает к радикальным мерам.