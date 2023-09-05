Стас Ярушин высказался об отказе Самбурской сниматься в «Универе» из-за низкого гонорара
Актер Стас Ярушин в беседе с порталом "Утро.Ру" заявил, что отказавшуюся сниматься в продолжении "Универа" Настасью Самбурскую удалось заменить.
"Так сложилось, такова жизнь. Нет ее в сериале, ничего страшного. Я считаю, что не бывает незаменимых людей, все равно что-то да придумали", - заявил Ярушин.
В августе Самбурская объяснила свое нежелание сниматься в продолжении культового ситкома "Универ" отсутствием финансовой мотивации. Артистка уточнила, что ради некоторых предложений может снизить свои требования. При этом, отметила Самбурская, иногда ей надоедает подолгу играть одних и тех же персонажей, поэтому ей нужна другая мотивация, например, финансовая.
О съемках новой части комедийного сериала под названием "Универ. 13 лет спустя" стало известно 26 июля 2023 года. К своим ролям вернутся Виталий Гогунский, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.