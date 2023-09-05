Ярушин высказался об отказе Самбурской сниматься в «Универе»

"Так сложилось, такова жизнь. Нет ее в сериале, ничего страшного. Я считаю, что не бывает незаменимых людей, все равно что-то да придумали", - заявил Ярушин.

В августе Самбурская объяснила свое нежелание сниматься в продолжении культового ситкома "Универ" отсутствием финансовой мотивации. Артистка уточнила, что ради некоторых предложений может снизить свои требования. При этом, отметила Самбурская, иногда ей надоедает подолгу играть одних и тех же персонажей, поэтому ей нужна другая мотивация, например, финансовая.