Чем увлекает самый необычный детектив осени «Черное облако»

В четверг, 7 сентября, на Okko — премьера мистического триллера «Черное облако» Карена Оганесяна об очень злой девушке, вокруг которой таинственным образом происходят трагические события.

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Чем этот крайне необычный сериал сперва раздражает, а затем захватывает, — в материале «Ленты.ру».

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20-летняя студентка Оля (Мария Мацель) обозлена на все свое окружение. На сессиях у психолога (Филипп Янковский) она в подробностях представляет мучительный финал жизни близкой подруги Алины (Ангелина Пахомова), возлюбленного Леши (Павел Чернышев) и даже родного отца (сыгравший в «Игре престолов» Юрий Колокольников), который ее на терапию и отвел. Больше всех, впрочем, Олю злит ее преподавательница по прозвищу Красная Шапочка. Когда пожилая женщина неожиданно уходит в мир иной прямо в лекционном зале вуза, отправленная на пересдачу девушка, однако, особой радости не испытывает. А когда вслед за Красной Шапочкой трагедия случается и с подругой Оли, героиня начинает подозревать, что кто-то охотится за теми, кому она желала зла.

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Распутывать таинственные события берутся следователи Оксана (Марьяна Спивак) и Юрий (Алексей Розин), которые, впрочем, быстро заходят в тупик, поскольку ни орудия, ни мотивов у подозреваемых найти они не могут. Все ниточки ведут к одной лишь Оле, которая с каждой минутой все меньше понимает, что за дичь вокруг нее происходит. Изучая секреты личной жизни героини, сотрудники правоохранительных органов вытаскивают наружу немало грязного белья, но к разгадке это их не приводит.

«Черное облако» с первых минут успешно дезориентирует, используя весь доступный арсенал — и резкие монтажные склейки, и необъяснимые скачки в хронологии, и флешбэки-ловушки, сконструированные специально для того, чтобы зритель то и дело вскидывал палец к экрану с криком «Так и знали! Вот же убийца!»

Режиссер Карен Оганесян нашел очень действенный способ запутать любителей детективных историй уже при помощи структуры своего проекта — фокус здесь то и дело перескакивает с одного персонажа на другого, отчего определить главных героев (при том что в центре повествования вроде как значится Оля) оказывается просто невозможно.

Оганесяна скоро можно будет считать самым плодовитым сериальным режиссером в стране — за один 2023 год он выпустил уже три проекта, и в каждом кинематографист играется с совершенно разными стилями. Для него «Черное облако» — даже не единственный в этом году детектив, еще весной на платформе Start вышла мрачная «Кошка» с Анастасией Тодореску. Однако именно новое шоу выглядит наиболее дерзким из его проектов.

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«Черное облако» начинается практически с тарантиновского кадра, в котором Оля, закинув ноги в сетчатых колготках на стол в студенческой библиотеке, бесстыдно затягивается сигаретой. Это, впрочем, на многие серии вперед так и останется единственным по-настоящему одиозным поступком главной героини, если не брать в расчет внезапный секс в публичных местах.

Хотя мнение о беспорядочных соитиях авторы высказывают однозначное — «Черное облако» заглядывает на территорию нравов современной молодежи, размахивая (в буквальном смысле) Библией перед сексуально озабоченными изменниками, любителями наркотиков и просто озлобившимися на мир тинейджерами. Впрочем, до губительного для любого проекта (если его, конечно, показывают не по телеканалу «Спас») откровенного морализаторства шоу в первых пяти эпизодах, к счастью, не скатывается, предпочитая над своими героями скорее едко подшучивать.

Анонс сериала на сайте Okko указывает его жанр как мистический триллер, однако «Черное облако» куда органичнее подходит под формат скетч-комедии.

С первых же минут на зрителя вываливается огромное количество (вполне, к слову, живительных) шуток про секс, учебу и ментов, а также ставших мемами фразочек а-ля «Совпадение? Не думаю». Сценаристка «Холопа» и «Измен» Дарья Грацевич выстраивает целые диалоги на основе комичных метафор (особенно часто этим злоупотребляют циничные следователи), из-за чего сериал хоть и еще больше убавляет в реалистичности, но хотя бы развлекает. Шоураннерка сделала все для того, чтобы ее новый проект ни на секунду не выпадал из цайтгайста — тут и вошедшая в моду у россиян психотерапия, и не менее расхайпленная полиамория, и фем-ток-шоу и много чего еще.

При этом в «Черном облаке» можно накопать и немало отсылок к другим сериалам. Парочка следователей, например, в какой-то момент начинает напоминать главных героев «Метода» (правда, с перевернутыми ролями — ворчливого и погруженного в работу Меглина тут скорее играет стоическая Спивак, несмотря на явное визуальное сходство культового героя с Розиным). Беседы Оли с терапевтом отдают бондарчуковским «Психом», а то и с зарубежным «Ганнибалом» — спасибо прищуру Янковского, который вполне мог бы сойти за отечественного Мадса Миккельсена. Ну а в погружении в молодежные нравы шоу явно тянется за лаврами «Эйфории», правда, здесь ему явно не хватает размаха хотя бы из-за слишком однобокого, карикатурного изображения внутреннего мира своих молодых героев. Да и из-за чересчур камерного актерского состава, который с каждым эпизодом только уменьшается.

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Самая интересная особенность «Черного облака» заключается в том, что это все же мистический детектив, который, однако, до последнего оттягивает момент перехода на классические для этого жанра рельсы

Сюжетная линия следователей половину сезона остается где-то на периферии, да и ответ на главный вопрос сериала — кто злодей — оказывается спрятан даже не в сюжетных поворотах, но в доведенном до абсурда бесконечном узле из возможных вариантов, отчего раскрыть эту тайну самостоятельно едва ли у кого получится. В любом случае «Черное облако» — один из самых необычных детективов сезона, способный сначала разозлить (что, учитывая основную проблему главной героини, будто бы даже выводит его на метауровень), а затем и утянуть в себя с головой.