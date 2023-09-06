Студия Disney отложила даты премьер "Андора" и "Мандалорца"
Забастовка сценаристов и актеров продолжает рушить планы стримингов и студий.
Стало известно, что новый сериал по вселенной "Звездных войн" с Джудом Лоу Star Wars: Skeleton Crew ("Звездные войны: Опорная команда") не выйдет в 2023 году.
По данным LRMonline, премьера должна была состояться в ноябре или декабре, но теперь выход состоится не ранее 2024 года. Между тем проект может быть очень интересным - одну из серий должны были снять Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт ("Все везде и сразу").
Среди "жертв" забастовки упоминаются также "Аколит", второй сезон "Андора" и четвертый сезон "Мандалорца".