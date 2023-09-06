Все серии нового сериала "Лада Голд" выйдут 21 сентября

"Мы старались создать такую историю, какие родители рассказывали нам в детстве. Она поможет зрителю понять, что можно верить не только в успех, но и в чудо, в случайность, в совпадение. Наша история научит тому, что даже в самых страшных ситуациях важно оставаться человеком. И даже в самых, на первый взгляд, опасных, неприятных людях может быть больше человечного, чем в тех, кто кажется нам добрым. "Лада Голд" докажет, что нужно уметь искать в людях что-то хорошее, находить это хорошее в себе, уметь дружить и любить", - цитирует "Иви" сценариста Егора Чичканова.