Вышли первые серии "Крутой перемены" с Никитой Ефремовым

Вышли первые серии нового фильма «Крутая перемена» с Ольгой Медынич и Никитой Ефремовым в главных ролях, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Никита Ефремов сыграл в картине роль неудачливого бизнесмена Андрея. Андрей - из интеллигентной семьи, он не пошел по стопам родителей, предпочел заниматься коммерцией, но в итоге прогорел.

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Теперь, чтобы поправить дела, Андрею надо продать фамильный дом в провинции, где, по слухам, когда-то бывал сам Пушкин. Для сделки нужна сущая формальность – согласие отца, а тот отбывает срок в колонии и при этом винит в своем заключении именно сына.

Чтобы наладить отношения с родителем, Андрею ничего не остается, как устроиться в вечернюю школу при колонии. Но и этого его отцу мало, не верит он в честность сына. Тогда Андрей дополнительно берет на подработку часы в обычной школе поблизости, где и встречает свою первую юношескую любовь, но та не слишком рада возвращению Андрея… В итоге бывший бизнесмен днем прививает любовь к литературе подросткам, а вечером – заключенным. И не всегда понятно, в какой школе работать безопаснее.

Также в картине приняли участие Анастасия Тодореску, Игорь Черневич, Евгения Дмитриева.

Прототипом главного героя стал реальный учитель литературы. Его дневники с воспоминаниями о работе в колонии вдохновили сценаристов фильма. Съемки сериала проходили в настоящей колонии в Нижегородской области – в городе Арзамасе.