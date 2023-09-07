Серебренников снимет взрослый сериал по роману «Призрак оперы"

Издание Variety сообщило, что российский режиссёр Кирилл Серебренников экранизирует роман «Призрак оперы». Постановщик снимет откровенный сериал на шесть эпизодов.

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Для Серебренникова это будет телевизионный дебют. Ранее Кирилл снимал только фильмы. Проект будет снят на английском языке, а продюсируется он Одом Альбано из французской компании Pathé совместно с Ильёй Стюартом из Hype Studios.

Сериал, который собирается снять Серебренников, описывается как откровенный психологический триллер с ужасающим подтекстом. В центре сюжета окажется многообещающая артистка оперы Кристина, которая привлечёт внимание изуродованного музыкального гения. Он обитает в стенах театра и известен под именем Призрак оперы.