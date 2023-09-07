Вышел трейлер криминальной спортивной комедии "ФК "Родина"
Онлайн-сервисы more.tv и Wink опубликовали официальный трейлер восьмисерийной криминальной спортивной комедии "ФК "Родина".
Главную роль в сериале Ивана Плечева исполнил Роман Евдокимов (" Фишер" , " Актрисы" ).
" У нас сложился очень крутой каст, и мы очень доверяли друг другу, поэтому все было легко. Переплыть реку вчетвером на тонущей лодке, врезаться на "буханке" в березу, повисеть вниз головой на футбольных воротах, пока по вам лупят мячом, — нам все было в кайф. Уверен, зритель увидит, что мы делали все в удовольствие и на полную катушку", - делится Евдокимов.
По словам Плечева, он хотел снять сериал о футболе, уйдя от жанра классической спортивной драмы.
"Это авантюрная, смешная, местами мрачная сказка про командный дух, взаимовыручку и любовь к спорту. Про ребят, которые выше всего ценят дружбу и всегда готовы к новым приключениям" , - рассказал он.
По сюжету провинциальная футбольная команда "Родина" в разгар сезона теряет финансирование и вылетает из чемпионата, потому что ее владелец, мэр города, решает продать клуб. Ради спасения ребята идут на сделку с местным авторитетом и соглашаются перевезти контрабанду в Китай. Спортсмены оказываются должниками авторитета и скрываются от китайской мафии.
В сериале также снялись Валерия Репина, Максим Белбородов, Игорь Хрипунов, Тихон Асеев, Мила Исаева, Александр Клюквин, Алексей Филиппов, Владимир Виноградов, Кристина Бабушкина и Юрий Нифонтов.
Премьера "ФК "Родина" состоится осенью 2023 года на more.tv и Wink.