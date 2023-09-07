Вышел трейлер криминальной спортивной комедии "ФК "Родина"

" У нас сложился очень крутой каст, и мы очень доверяли друг другу, поэтому все было легко. Переплыть реку вчетвером на тонущей лодке, врезаться на "буханке" в березу, повисеть вниз головой на футбольных воротах, пока по вам лупят мячом, — нам все было в кайф. Уверен, зритель увидит, что мы делали все в удовольствие и на полную катушку", - делится Евдокимов.