Завершились съемки сериала "Трасса"

В России завершились съемки психологического триллера про похищения детей "Трасса" с Анной Михалковой и Кариной Разумовской в главных ролях. Об этом пишет РБК.

© Газета.Ru

Сюжет развивается вокруг судьи Светланы Незнамовой (Разумовская), которая отправляется в провинциальный городок, чтобы найти свою пропавшую приемную дочь. Однако она сталкивается с целой преступной сетью, которая похищает подростков.

\

Катализатором происходящего становится трагедия: 13-летняя девочка расправилась со своей семьей и хотела совершить непоправимое, но ее спасли. Расследование поручили следователю Эльвире Бараевой (Михалкова).