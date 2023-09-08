Вышел первый тизер «Месье Спейда»

AMC выпустила первый тизер «Месье Спейда» — мини-сериала о Сэме Спейде, детективе из романов писателя Дэшила Хэммета. Автором шоу выступает Скотт Фрэнк, автор нашумевшего мини-сериала «Ход королевы» для Netflix.

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Видео доступно на YouTube-канале Amc+. Права на видео принадлежат AMC.

События проекта развернутся в 1963 году, когда постаревший Спейд живёт на юге Франции. Однажды его идиллию прерывает очередное преступление, которое он вынужден расследовать самостоятельно.