Вышел трейлер сериала "Дикая местность"

Вышел трейлер "Дикой местности" - психологического триллера со звездой "Доктора Кто"
Опубликован трейлер (18+) "Дикой местности" (Wilderness) - это британский многосерийный психологический триллер.
В главной женской роли - звезда франшизы "Доктор Кто" Дженна Коулман. Ее героиня, Лив, случайно узнает про измены мужа, и с этого момента доселе счастливая жизнь женщины дает недобрый крен.
В основе сценария мрачного шоу - одноименный роман Б. И. Джонс. Его адаптацией занимались Марни Дикенс ("Улица потрошителя") и Элизабет Килгаррифф ("Лютер", "Страйк"). Режиссер - дважды призер Берлинского МКФ Ким Со Ён ("Изгоняющий дьявола","Остановись и гори").
В других ролях - Джейк Фой, Ванесса Уолш, Оливер Джексон-Коэн, Эшли Бенсон, Клэр Рашбрук и Эрик Бальфур.
Премьера на стриминге - уже 15 сентября.