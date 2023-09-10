Сериал "Лист ожидания" получил приз зрительских симпатий на "Киношоке"

Многосерийный фильм "Лист ожидания" из Белоруссии получил первый приз зрительских симпатий на конкурсе многосерийных художественных фильмов "ТВ-шок" на 32-м Международном фестивале "Киношок" в Анапе. Об этом сообщили журналистам в оргкомитете фестиваля.

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"Первый приз зрительских симпатий получил фильм "Лист ожидания", режиссер - Александр Ефремов, Белоруссия", - говорится в сообщении.

Драма "Лист ожидания" рассказывает о судьбах белорусских врачей-кардиологов, их сложной профессии, непростых взаимоотношениях в профессии и семье. В данной номинации зрители также отметили комедийную мелодраму "Очень плохая невеста" режиссера Владимира Устюгова и мелодраму "Заполярный вальс" российского режиссера Феликса Герчикова.

По итогам фестиваля лучшим фильмом признана картина монгольского режиссера Джанчиворджа Сенгедоржа "Продавщица". В конкурсе детских фильмов "Киномалышок" лидером признана картина о жизни детей, переживших трагедию в Беслане в сентябре 2004 года, "Золотая бронза". В номинации "Лучший короткометражный фильм" победил "Май нулевого", призы за лучшие женскую и мужскую роли достались Анне Шепелевой в российском фильме "Край надломленной луны" и Мерею Мухтарулы в фильме казахского производства "Умри или вспомни". За лучшую режиссерскую работу приз получил Парту Саурабху (Индия).

Как сообщили в пресс-службе Анапы, за 8 дней в рамках конкурсных и внеконкурсных показов было представлено более 60 фильмов из 7 стран. Тысячи гостей посетили творческие встречи, мастер-классы, пресс-конференции и другие события.