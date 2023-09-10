В Заполярье начали подготовку к съемкам сериала "Челюскин. Первые"

В Мурманской области стартовал подготовительный этап к съемкам исторической драмы "Челюскин. Первые" - шестисерийному фильму об уникальной спасательной операции в Арктике в 1934 году, за которой следил весь мир. Об этом сообщили в региональном Центре развития кинопроизводства.

Драма расскажет зрителям о первой попытке советских полярников пройти Северный морской путь за одну навигацию. Экспедиция отправилась в путь на транспортном пароходе "Челюскин", не приспособленном для плавания среди льдов. 13 февраля 1934 года лед пробил левый борт судна, после чего пароход затонул. К счастью, удалось эвакуировать почти весь экипаж, лишь один человек, придавленный сместившимся грузом, погиб. На льду остались 104 человека, в том числе двое детей, которым предстояла отчаянная борьба за жизнь.