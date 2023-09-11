Шоу - "о том, что приводит к сексу и что происходит сразу после него". Как то: в одной из новелл парень соглашается завести ребенка со своей лучшей подругой, не подозревая о ее коварном плане; в другой - случайное знакомство заставляет веганку задуматься, не противоречит ли секс ее убеждениям. И так далее.