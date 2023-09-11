Вышел трейлер режиссерского дебюта Дарьи Мороз "Секс. До и после"
Появился трейлер (строго 18+) российского комедийного эротического сериала "Секс. До и после". Это режиссерский дебют актрисы Дарьи Мороз. Она же сыграла одну из ролей.
Плюс на экране Гоша Куценко, Игорь Верник, Ангелина Пахомова, Игорь Миркурбанов, Павел Чинарёв, Анна Снаткина, Григорий Калинин, Яна Кошкина, Виктория Агалкова, Никита Кологривый, Марина Александрова и многие-многие другие.
Шоу - "о том, что приводит к сексу и что происходит сразу после него". Как то: в одной из новелл парень соглашается завести ребенка со своей лучшей подругой, не подозревая о ее коварном плане; в другой - случайное знакомство заставляет веганку задуматься, не противоречит ли секс ее убеждениям. И так далее.
Герои историй антологии "рассказывают не о сексе, а о том, что его окружает", пояснил синопсис.
Премьера - "скоро" на Okko.