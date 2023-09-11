Сериал «Бар "Один звонок"» не получил прокатное удостоверение
Мистический детективный сериал "Бар "Один звонок" с Данилой Козловским в главной роли не получил прокатное удостоверение. В связи с этим проект сняли с программы фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон", пишет ТАСС.
"Проекту не дали прокатное удостоверение, мы ждали до последнего", - сообщили в пресс-службе мероприятия.
Сюжет сериала рассказывает о следователе Андрее (Александр Ильин), который ищет сына-подростка Витю (Кай Гетц) своей лежащей в коме супруги. Он выясняет, что последний раз ребенка видели в баре "Один звонок". Однако найти это место оказывается не так просто, ведь заведение таинственным образом всякий раз оказывается в разных местах.
Заведением заправляет местный бармен (Данила Козловский), который помимо своих прямых обязанностей предлагает посетителям позвонить на тот свет: разговор продлится всего минуту, а расплачиваться придется игрой в русскую рулетку.
Режиссером выступил Сергей Филатов, а к актерскому составу присоединились Максим Виторган, Оксана Акиньшина, Полина Ауг, Егор Шип, Кай Гетц, Серафима Гощанская, Марина Ворожищева, Олег Рязанцев, Артем Осипов и другие артисты.