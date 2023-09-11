Сериал «Бар "Один звонок"» не получил прокатное удостоверение

Мистический детективный сериал "Бар "Один звонок" с Данилой Козловским в главной роли не получил прокатное удостоверение. В связи с этим проект сняли с программы фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон", пишет ТАСС.

Сюжет сериала рассказывает о следователе Андрее (Александр Ильин), который ищет сына-подростка Витю (Кай Гетц) своей лежащей в коме супруги. Он выясняет, что последний раз ребенка видели в баре "Один звонок". Однако найти это место оказывается не так просто, ведь заведение таинственным образом всякий раз оказывается в разных местах.