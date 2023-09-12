В сети — один из самых необычных триллеров года. Чем пугает «Подменыш»?

На Apple TV+ начал выходить сериал «Подменыш» о молодой семье, после рождения ребенка столкнувшейся с темными силами, магическими испытаниями и даже с полноценным нью-йоркским ковеном. «Лента.ру» объясняет, почему это шоу, даже учитывая захватившую весь мир (в том числе и сериальный) моду на ведьм, — один из самых необычных мистических триллеров на современном телевидении.

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«Я — бог Аполло, и со мной все три твои желания исполнятся», — с этими словами продавец редких книг Аполло (Лакит Стэнфилд) обрывает на руке возлюбленной Эммы (Кларк Бако) нитку, завязанную на счастье бразильской ведьмой. По завету старухи нить должна была оставаться нетронутой, однако молодой ньюйоркец уверен в себе как никогда — скоро они с Эммой сыграют свадьбу, а затем у них появится ребенок.

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Ведьминскую нить, кажется, трогать все-таки не стоило — вскоре после рождения первенца Эмма начинает получать странные СМСки от таинственного сталкера, которые исчезают с телефона, как только она пытается их кому-либо показать. Девушка начинает страдать симптомами послеродовой депрессии, которые перетекают в психоз. Убежденная, что ее ребенок ей не принадлежит (да и вовсе ребенком не является), она совершает с ним чудовищный ритуал и растворяется в ночном Нью-Йорке. Обуянный горем Аполло пытается во что бы то ни стало найти жену, хоть и сам до конца не понимает, ради чего — ответов, помощи или возмездия.

Основанный на одноименном романе Виктора Лаваля «Подменыш» от сценаристки «Пятидесяти оттенков серого» Келли Марсел — нестандартный для стриминговых гигантов проект, который при этом легко ставится в ряд других дерзких работ Apple, таких как «Разделение», «Дом с прислугой», «Видеть» и «Черная птица», если сгруппировать их по признаку «шоу, в которое никто другой не вбухал бы столько денег»

Но и в решении экранизировать мистический роман Лаваля можно найти холодный расчет — как ни странно, ведьмы сегодня переживают настоящий ренессанс. По крайней мере, еще в 2022-м СМИ пестрили заголовками о том, как все больше людей обращаются к картам таро, магическим кристаллам и обрядам — и не потому, что мир после пандемии скатился в Средние века, но благодаря поп-культуре, преподнесшей образ ведьмы как символ женской свободы и независимости.

Индустрия сериалов за последние годы разродилась десятками шоу о сильных и независимых ведьмах: взять хотя бы перезапуск «Зачарованных», «Леденящие душу приключения Сабрины», «Ванду/Вижн», канадский «Форт Салем», датского «Ковбоя из Копенгагена», итальянскую «Черную луну» и британо-немецкую «Самую плохую ведьму», а также вышедших в начале 2023-го «Мэйферских ведьм» по роману Энн Райс. «Подменыш» подхватывает именно этот тренд — «ведьмами» (далекими, разумеется, от клишированного образа с носом-крючком и остроконечной шляпой с широкими полями) здесь становятся женщины, пережившие как мистические нападки неведомой силы, так и трудно доказуемый перед общественностью бытовой абьюз, отдельные истории о котором звучат гораздо более жутко, нежели страшилки о сверхъестественных монстрах.

При этом, учитывая, что основная часть сюжета рассказана с позиции стороннего наблюдателя Аполло, ведьминская тема здесь не предстает слишком уж заезженной

Визуально «Подменыш» выглядит очень дорогим — тут и талантливая свежая звезда в центре сюжета (Стэнфилд только в 2020-м получил первую номинацию на «Оскар» за «Иуду и Черного мессию», хотя объективно заслужил фестивального признания еще в 2018-м за преступно недооцененную черную комедию «Простите за беспокойство»), и обширный актерский состав, в котором легко потеряться, и масштабная география съемок от Бразилии до Дании, и выполненные на должном уровне спецэффекты. При этом сериал изо всех сил хочет быть интеллектуальным, а потому буквально под завязку набит аллюзиями на древнегреческие мифы, справочными вырезками из словарей и, конечно, книгами — от страшной детской сказки о феях непонятного происхождения до редчайшего первого издания «Убить пересмешника». Появляется и Лаваль, закадровым голосом перечисляющий симптомы хронической бессонницы.

«Подменыш» выглядит даже чересчур точным переложением литературного первоисточника

У этого, с одной стороны, есть свои плюсы — редкий сериал, знакомя зрителя с главными героями, потрудится тут же на месте разложить их биографии с самых ранних лет, а «Подменыш» после историй о детстве Аполло и Эммы берется уже и за не менее подробное жизнеописание их родителей. Именно благодаря обилию лирических отступлений у «Подменыша» появился его наиболее визуально насыщенный, театральный и просто красивый эпизод, посвященный нелегкой судьбе матери Аполло (Адина Портер) — в предпоследней серии, снятой режиссером-новичком Майклом Уильямсом, она общается по душам с молодой версией себя (Алексис Лодер), находясь то ли в обшарпанном отеле для пропащих, то ли на уходящей в бесконечность сцене.

В других эпизодах, однако, шоу с такой же щепетильностью погружается в изучение совершенно отстраненных от основного сюжета персонажей и объединений — тут вам и неуловимое сообщество потерявших человеческий облик онлайн-троллей, и обосновавшаяся на острове коммуна переживших страшные трагедии женщин, и даже целый подземный город под канализацией Нью-Йорка. Такая плотность событий и героев на минуту экранного времени ведет к неоконченным сюжетным линиям и неразгаданным загадкам, на которые у шоураннеров будто бы просто не хватило времени.

Сериал настолько погружен в перенос из книги даже самых мельчайших деталей, что к середине забывает о своей самой ценной теме

Первую половину шоу в центре сюжета — молодая пара, которая, не обладая особо положительными примерами отцов и матерей для подражания, все равно берется за создание собственной семьи и сталкивается с неожиданными вызовами вроде постродовой депрессии. Все это облачено в интригующую оболочку мрачного городского фэнтези. Однако в определенный момент декоративные элементы начинают диктовать дальнейшее развитие истории — и вот уже перед Аполло и Эммой встают совсем другие вызовы вроде древних культов и обитающих в ночи монстров. Пускай и весьма плавно выполненный, этот переход из семейной драмы в чисто приключенческую мистику многих может и разочаровать, особенно потому, что первоначальная тема так и остается без должной развязки.

Тем не менее во многих местах, где сюжет начинает проседать, ситуацию спасают ведущие актеры — что Лакит Стэнфилд с его потерянным и доведенным до предела нищим интеллигентом Аполло, что Кларк Бако с ее оказавшейся на грани безумия Эмми дают невероятно убедительные, даже ключевые для всего сериала представления. К примеру, именно благодаря игре Бако до последнего сохраняется интрига в том, что именно толкает ее героиню на страшный поступок — поехавшая крыша, ведьминские заклинания или что-то еще.

Однако даже умелые актеры не сглаживают впечатление от чрезвычайно скомканного финала, за который шоураннеры предприняли отчаянную попытку свести хотя бы часть сюжетных линий к логичному завершению. Брошенные впопыхах ответы выглядят не сильно удовлетворительно, но оставленные без внимания вопросы раздражают еще сильнее. Пускай и этому есть объяснение — «Подменыш», хоть Apple еще и не продлила шоу, авторами явно планировался как сериал с несколькими сезонами. А потому остается лишь понадеяться, что проект таки наберет необходимый для продолжения рейтинговый моментум и сделает это в скором времени — а то через год-другой и судьба героев, вычищенная из памяти, перестанет хоть сколько-нибудь волновать, да и мода на ведьм заменится на нечто совсем иное.