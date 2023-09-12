«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»: где смотреть, обзор, впечатления

Шоу о крутом следопыте и важном ребёнке.

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Трудно поверить, но интерес к «Ходячим мертвецам» возвращается. Сначала AMC выпустила приличный спин-офф про Мэгги и Нигана, где показали Манхэттен, фракцию паркурщиков и особо опасных тварей. Теперь пришло время легендарного байкера и следопыта Дэрила в исполнении Нормана Ридуса.

Видео дня

В первом эпизоде герой делает мало интересного, но продолжение ждёшь с нетерпением. В чём секрет спин-оффа «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»?

«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»: где смотреть?

Сериал показывают на AMC. Официальных озвучки и субтитров нет. 10 сентября вышел первый эпизод, остальные будут выпускать раз в неделю по воскресеньям. Финал намечен на 15 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат AMC.

Одиночка Дэрил становится отцом

Новый спин-офф с ходу ставит зрителя в тупик. Мы видим Дэрила Диксона в отключке: вокруг океан, герой привязан к перевёрнутой лодке, а волны настойчиво толкают его в сторону Франции. Что произошло с выдающимся следопытом? Не ждите внятных объяснений — в беседе с новыми знакомыми герой отделывается фразой «я здесь из-за череды плохих решений», а адекватные намёки дадут лишь в финале эпизода.

Впрочем, основной сюжет пока не касается приключений Дэрила за кадром. Высадившись на берегу Франции, герой ходит по симпатичным городам, слушает аудиодневники покойников и попадает в новые неприятности. К примеру, первая встреча с местными ходячими чудом не завершается смертью. Дело в ядовитых прикосновениях, которые приводят к ожогу и распространяют заразу. С такими монстрами нужно быть аккуратнее!

Выжившие, как обычно, ещё опаснее. Они мило улыбаются, притворяются слабыми и предлагают помощь, а затем неожиданно бьют по затылку. На убедительную уловку попадается даже мастер выживания Дэрил, который давно никому не верит.

Хотя хорошие люди во Франции тоже остались. Чего стоят боевые монашки! Именно они предлагают важную сделку: дамы показывают дорогу домой, а следопыт везёт в Содружество необычного ребёнка. Монашки считают юнца мессией, который вернёт человечеству надежду и построит новое общество без злобы и грехов. Диксон считает это чушью, но бросить хороших людей в беде не может, а других союзников на горизонте не видно.

Всё это делает первый эпизод приятной завязкой для масштабного роуд-муви. Герой наверняка угодит во множество переделок, полюбуется Парижем и в итоге проникнется к юноше симпатией. Концепция вроде бы заезженная, но в сеттинге «Ходячих мертвецов» и на новой локации она интригует.

Единственный минус спин-оффа в злодеях, которые на этот раз слишком никакие. Взять хотя бы стереотипного вояку — он творит безумства просто потому что, сознательно нарывается на неприятности и уступает в бою слабому противнику. Дэрил и его друзья много раз побеждали таких ребят, даже не вспотев. Поэтому солдат не дотягивает до роли негодяя недели. А ведь у сценаристов на него большие планы!

Чуть интереснее таинственная леди из финала эпизода. Она управляет большой организацией и как-то связана с приключением, которые привело Дэрила во Францию. Жаль, что других подробностей пока нет.

Увидеть Париж — и умереть

В «Ходячих мертвецах» мы видели много симпатичных локаций, но Франция их уделывает. Уже в первом эпизоде показали умиротворяющее побережье, симпатичный европейский городок и прекрасный монастырь. Всё это снято с удачных ракурсов, на хорошую аппаратуру и с использованием дронов — поэтому постоянно нажимаешь на паузу и внимательно рассмотриваешь кадр.

При этом самые красивые места впереди. Уже в следующей серии герои доберутся до Парижа, где орудуют новые банды, а по улицам шастают опаснейшие твари. Когда на фоне маячит Эйфелева башня, такие разборки кажутся особенно интересными.

И не забывайте, что Франция — важная страна в мире «Ходячих мертвецов». Из других спин-оффов мы знаем, что заражение началось именно здесь, а местные учёные до сих пор ломают голову над вакциной и ведут другие полезные исследования. Вдруг сценаристы расскажут что-то новое о мифологии? Было бы интересно.

«Дэрил Диксон»: стоит ли смотреть?

Рано судить по первому эпизоду, но пока «Дэрил Диксон» кажется отличным сериалом, который привносит во франшизу что-то новое. Особенно к спин-оффу стоит присмотреться фанатам роуд-муви, где герои постоянно оказываются в новых местах, дерутся с негодяями и постепенно сближаются. Надеемся, в дальнейшем авторы удержат планку.

Понравилось Франция прекрасна

Новые зомби напрягают

Боевые монашки очень круты.

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