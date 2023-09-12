Появились свежие кадры сериала «Падение дома Ашеров»
Издание Entertainment Weekly опубликовало свежие кадры сериала «Падение дома Ашеров» Майкла Флэнагана, создателя «Призраков дома на холме», «Призраков усадьбы Блэр» и других проектов.
Сюжет проекта основан на одноимённом романе Эдгара Аллана По.
На новых кадрах можно увидеть ключевых героев вместе с второстепенными персонажами.
События «Падения дома Ашеров» развернутся в XXI веке и расскажут о членах богатого семейства, которые руководят прибыльной корпорацией Fortunato Pharmaceuticals. Однажды наследники династии внезапно начинают погибать от рук загадочной женщины, связанной с их предками.
Главные роли в «Падении дома Ашеров» исполнили Брюс Гринвуд, Карла Гуджино, Мэри МакДоннелл и Марк Хэмилл.
Премьера первого сезона состоится 12 октября. Всего будет восемь эпизодов.