Названа дата премьеры сериала «Кибердеревня»

«Кинопоиск» выпустил трейлер «Кибердеревни» — сериала о жизни обычного россиянина Николая, который ведёт хозяйство на Марсе в 2100 году. Авторы подтвердили дату выхода — 23 сентября 2023 года.

Видео доступно на YouTube-канале birchpunk. Права на видео принадлежат Кинопоиску.

2100 год. Чтобы спасти свой дом и любимую киберферму, Николаю приходится покинуть Марс и отправиться вместе с роботом-уборщиком в большое и опасное путешествие на Землю. Впереди его ждут новые миры, роботы-земледельцы, межгалактический плацкарт, мутировавший чайный гриб и даже бабушка с реактивной продуктовой сумкой!

Сериал «Кибердеревня» будет основан на одноимённом видео, которое вышло в 2020 году. В нём режиссёр Сергей Васильев представил, как выглядела бы обычная деревушка в России будущего, где фермеры используют андроидов для своей работы, а письма и другая информация доставляется с помощью космических кораблей.