«Трудно быть богом» экранизируют в третий раз
Находится в работе новая экранизация культовой повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» в виде сериала.
Об этом на днях написала «РГ» со ссылкой на интервью сценариста Андрея Золотарева, автора таких сериалов, как «Ледокол», «Спутник», «Триггер».
Сценарист сделал заявление, способное насторожить поклонников великих фантастов:
"Я достаточно бессовестный человек, поэтому могу замахнуться на Стругацких (смеется). Я их просто обожаю, но не испытываю пиетета, поэтому, мне кажется, что все можно сделать. К сожалению, не могу раскрывать подробности".
Но подробности вскоре просочились в прессу через портал Кинотеатр.ру. В частности, он сообщил, что снимать проект будет Дмитрий Тюрин.
Производством занимаются компания Team Films и продюсер Теймур Джафаров. Последний говорит о желании экранизировать "Трудно быть богом" как о своей юношеской мечте.
По описанию портала, сериал станет не очередной киноадаптацией повести, а существенным расширением ее вселенной.
Теймур Джафаров обещал, что создатели проекта расскажут не только о приключениях Руматы (историка с Земли Антона), но и о противостоянии Араты Горбатого и Ваги, о причинах срывов переворотов, затеянных другими прогрессорами, о зловещих тайнах Икающего леса и о многом другом, чему братья Стругацкие не уделили достатоно внимания. На сегодня уже скоро будет объявлен кастинг фильма.
Съемки предполагаются в России, Хорватии и Черногории. Напомним, что знаменитую повесть фантастического дуэта экранизировали дважды, и оба раза широкая публика осталась не вполне довольна.
В 1989 году вышел немецкий фильм Петера Фляйшмана. В 2013 году завершил создание своей версии Алексей Герман – она шла к экрану очень долго и осуществилась лишь после смерти Бориса Стругацкого. Кстати, и Алексея Германа – проект доснимал его сын Алексей Герман-младший.