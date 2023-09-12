«Трудно быть богом» экранизируют в третий раз

Находится в работе новая экранизация культовой повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» в виде сериала.

© Ревизор

Об этом на днях написала «РГ» со ссылкой на интервью сценариста Андрея Золотарева, автора таких сериалов, как «Ледокол», «Спутник», «Триггер».

Сценарист сделал заявление, способное насторожить поклонников великих фантастов:

"Я достаточно бессовестный человек, поэтому могу замахнуться на Стругацких (смеется). Я их просто обожаю, но не испытываю пиетета, поэтому, мне кажется, что все можно сделать. К сожалению, не могу раскрывать подробности".

Но подробности вскоре просочились в прессу через портал Кинотеатр.ру. В частности, он сообщил, что снимать проект будет Дмитрий Тюрин.

Производством занимаются компания Team Films и продюсер Теймур Джафаров. Последний говорит о желании экранизировать "Трудно быть богом" как о своей юношеской мечте.

По описанию портала, сериал станет не очередной киноадаптацией повести, а существенным расширением ее вселенной.

Теймур Джафаров обещал, что создатели проекта расскажут не только о приключениях Руматы (историка с Земли Антона), но и о противостоянии Араты Горбатого и Ваги, о причинах срывов переворотов, затеянных другими прогрессорами, о зловещих тайнах Икающего леса и о многом другом, чему братья Стругацкие не уделили достатоно внимания. На сегодня уже скоро будет объявлен кастинг фильма.

Съемки предполагаются в России, Хорватии и Черногории. Напомним, что знаменитую повесть фантастического дуэта экранизировали дважды, и оба раза широкая публика осталась не вполне довольна.