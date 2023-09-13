Третий сезон сериала «Утреннее шоу» не вышел в России

13 сентября в Apple TV+ начался третий сезон сериала «Утреннее шоу». Продолжение стартовало сразу с двух эпизодов, однако в российской версии сервиса шоу почему-то так и не появилось. Более того, на сайте нет даже упоминаний о существовании третьего сезона на русском языке — ни одного промокадра или трейлера.

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Ранее премьеры в российском Apple TV+ проходили одновременно со всем миром, включая третий сезон «Теда Лассо», «Укрытие» и «Захваченный рейс» с Идрисом Эльбой. С чем связано отсутствие продолжения «Утреннего шоу», неясно. Также непонятно, выйдет ли третий сезон проекта с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в России вообще.