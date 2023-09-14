В плену порока: стартовали съемки сериала "Чистые" для Wink Originals
Петербург, 1903 год. В столице империи расцветают серебряный век и декаданс, роскошь и разврат. Ксения (Софья Синицына) и Стеша (Диана Милютина) вынуждены работать в подпольном доме терпимости под контролем благообразной, но безжалостной распорядительницы. Они продают мужчинам тело и иллюзию любви. Кажется, у девушек нет ничего, кроме внешней красоты. Но и в пристанище пороков, в условиях подчинения и страха они сохранили чистоту души и стремление к свободе. В этом тайная сила Ксении и Стеши, с которой они смогут изменить всё.
"Мой герой — серый кардинал всей истории. Поначалу он кажется персонажем второстепенным, по касательной причастным к событиям в доме, что содержит Матушка и где обитают девушки: такой стареющий бандит, эмиссар преступного треста. Но, когда придет время, он сыграет свою ключевую роль, и вся жестокость и расчетливость этого персонажа выплеснутся наружу", — отметил исполнитель одной из главных ролей Фёдор Бондарчук.
"Я давно мечтал поработать с Николаем Хомерики, считаю его режиссером, который чувствует поэзию, а ее очень много в сценарии. Он буквально пропитан ремарками, которые отражают многослойность переживаемых героями эмоций. Очень много сложных чувств и меланхолии, огненной страсти и звенящей тишины в паузах. Если все сложится удачно, этот проект может стать красивой и почти документальной экранизацией атмосферы начала XX века. Проект абсолютно точно будет интересен зрителю, который охотится за интеллектом, сложной историей, притчей", — говорит актер Даниил Воробьев.
В сериале также снимаются Борис Каморзин, Евгений Харитонов и Риналь Мухаметов.
О сериале "Чистые" (18+)
- Производство: "НМГ Студия", "Всемирные русские студии" (RWS)
- Видеосервис: Wink
- Жанр: остросюжетная драма
- Хронометраж: 50 минут
- Количество серий: 8
- Режиссер-постановщик: Николай Хомерики
- Автор сценария: Александр Родионов
- Генеральные продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
- Креативные продюсеры "НМГ Студии": Жора Крыжовников, Денис Уточкин
- Генеральные продюсеры RWS: Наталья Лазарева, Екатерина Галанова, Юрий Сапронов
- Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим
- Оператор-постановщик: Иван Лебедев
- Художник постановщик: Павел Пархоменко
- Художник по костюму: Владимир Никифоров
- Художник по гриму: Кристина Битюцкая
В ролях: Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Софья Синицына, Диана Милютина, Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Борис Каморзин, Евгений Харитонов, Риналь Мухаметов, Марк Эйдельштейн.