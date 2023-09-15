Немоляева, Варлей и Виторган сыграют в сериале "Не дождетесь"

"В первую очередь было очень интересно встретиться со своими старыми друзьями и коллегами - и с которыми я работала, и которых просто знала как актеров. Мне интересно было наблюдать за тем как работают над своими ролями молодые актеры, интересны их поиски и приспособления.

В отличие от нашего поколения молодые актеры сегодня гораздо более уверены в себе и не закомплексованы. При том, что одна из моих сцен снималась в довольно сложных погодных условиях - было холодно, снимали в межсезонье, все было максимально хорошо организовано и на площадке царила очень дружелюбная и сердечная атмосфера.

Когда режиссер точно знает, что он хочет и легко может объяснить задачу актеру, работа становится творческой и радостной. Появляется желание и надежда встретиться на съемочной площадке снова.

История моего персонажа - это история любви, которая возникает за пределами зрелого возраста. Это радует, значит, действительно любви все возрасты покорны. И главное в этой истории, что это не точка, а многоточие…"