Немоляева, Варлей и Виторган сыграют в сериале "Не дождетесь"
Премьера комедийного сериала "Не дождетесь" - о взаимоотношениях разных поколений - состоится 1 октября, в Международный день пожилых людей, в кинотеатре "Октябрь".
Все шесть серий будут доступны для просмотра в этот же день в онлайн-кинотеатре Premier. Первые серии и эксклюзивные материалы выйдут и в социальной сети "Одноклассники".
Главный герой сериала - молодой мошенник Виталик, который попал на работу в дом престарелых, чтобы спрятаться от преследователей: он задолжал им деньги. К новому занятию Виталик относится несерьезно - для него это способ переждать бурю и подзаработать на "подопечных".
Но вскоре герой понимает, что постояльцы дома престарелых - настоящие старики-разбойники с невероятными судьбами, а их душевной молодости можно только позавидовать. Под влиянием неожиданных знакомств Виталик решается изменить свою жизнь, не подозревая, чего ему это может стоить.
Создатели сериала также запустили одноименный сайт недождетесь.рф - на нем публикуются дополнительные материалы проекта, а также - статьи о том, как помогать пожилым людям.
На премьеру сериала 1 октября ожидается приезд из Испании актрисы Марины Шиманской, которая снималась в сериале. Также в нем играют Светлана Немоляева, Наталья Варлей, Эммануил Виторган, Светлана Тома, Галина Стаханова, Евдокия Германова, Юрий Нифонтов, Тамара Семина.
Рядом с мэтрами в кадре и новые лица: Владислав Кунеевский, Анна Рау и Фаина Михайлова, написавшая песню "Не дождетесь" специально для проекта. В эпизодах сыграли подопечные фонда "Артист", который поддерживает пожилых людей, посвятивших свою жизнь работе в сфере культуры.
Сериал создан АНО "Лаборатория Социальных Коммуникаций "Третий Сектор" совместно с Институтом развития интернета и онлайн-кинотеатром Premier. Партнеры проекта - фонд "Старость в радость", проекты "Молоды душой" и "Баба-деда", АНО "Национальные приоритеты", "Московское долголетие" и другие организации.
Прямая речь
Светлана Немоляева, актриса:
"Нужно вне зависимости от возраста быть человеком благородным. Старшее поколение, люди с опытом, конечно, должны поддерживать молодых и помогать им. Работать с режиссером Ольгой Арлаускас мне понравилось, все было очень правильно, спокойно и профессионально. А главное, что она и вся команда фильма "Не дождетесь" - еще и просто хорошие, внимательные люди. У меня остались теплые чувства от участия в этой картине, и я искренне желаю ей успеха!"
Эммануил Виторган, актер:
"Я бы посоветовал молодежи не спешить. Особенно не спешить делать выводы. В моей жизни были случаи, когда я напрасно поспешил, а потом не смог общаться с человеком, с которым следовало бы общаться. На протяжении всей жизни надо стараться никого не обижать и не огорчать".
Наталья Варлей, актриса:
"В первую очередь было очень интересно встретиться со своими старыми друзьями и коллегами - и с которыми я работала, и которых просто знала как актеров. Мне интересно было наблюдать за тем как работают над своими ролями молодые актеры, интересны их поиски и приспособления.
В отличие от нашего поколения молодые актеры сегодня гораздо более уверены в себе и не закомплексованы. При том, что одна из моих сцен снималась в довольно сложных погодных условиях - было холодно, снимали в межсезонье, все было максимально хорошо организовано и на площадке царила очень дружелюбная и сердечная атмосфера.
Когда режиссер точно знает, что он хочет и легко может объяснить задачу актеру, работа становится творческой и радостной. Появляется желание и надежда встретиться на съемочной площадке снова.
История моего персонажа - это история любви, которая возникает за пределами зрелого возраста. Это радует, значит, действительно любви все возрасты покорны. И главное в этой истории, что это не точка, а многоточие…"