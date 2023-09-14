Актриса Наталья Бочкарева заявила о начале съемок сериала «Счастливы вместе»
Наталья Бочкарева, которая исполнила роль Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», заявила о старте съемок продолжения картины (16+). Об этом нижегородская актриса рассказала на своей странице во ВКонтакте.
Артистка опубликовала фотографию тарелки с именами генеральных и креативных продюсеров, актеров, режиссеров и остальной съемочной группы.
«Понеслась», — написала Бочкарева.
Напомним, в начале июля телеканал ТНТ анонсировал продолжение популярного ситкома «Счастливы вместе». Сиквел получит название «Букины» и будет состоять из 10 серий. Главные роли исполнят все те же актеры — Виктор Логинов (Гена Букин), Наталья Бочкарева (Даша Букина), Дарья Сагалова (Света Букина) и Александр Якин (Рома Букин).
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