Вышел трейлер драматического фильма «Уроки химии»
Apple опубликовала дебютный трейлер драматического фильма «Уроки химии». В главной роли снялась звезда фильмов Marvel Studios Бри Ларсон.
Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.
Действие «Уроков химии» разворачивается в начале 1950-х годов и рассказывает об Элизабет Зотт (её играет Ларсон), чья мечта стать учёным не реализуется из-за стереотипов в обществе о женщинах. Элизабет устраивается на работу ведущей телевизионного кулинарного шоу и намеревается научить нацию недооценённых домохозяек чему-то большему.
Вместе с Ларсон в шоу сыграли Кэрин Уэст, Джошуа Хувер, Ханна Хортон и другие. Режиссёром выступила Сара Адина.
Первые два эпизода шоу выйдут 13 октября. Затем сериал будет выходить еженедельно до 24 ноября.