Вышел трейлер драматического фильма «Уроки химии»

Действие «Уроков химии» разворачивается в начале 1950-х годов и рассказывает об Элизабет Зотт (её играет Ларсон), чья мечта стать учёным не реализуется из-за стереотипов в обществе о женщинах. Элизабет устраивается на работу ведущей телевизионного кулинарного шоу и намеревается научить нацию недооценённых домохозяек чему-то большему.