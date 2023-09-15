5 малоизвестных сериалов, от которых в восторге зрители

Популярность сериала далеко не всегда указывает на его качество.

© Кадр из сериала "Захваченный рейс"

Вот почему не стоит игнорировать малоизвестные проекты –многие из них отличаются аутентичностью и могут удивить даже самых искушенных киноманов.

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Подробнее о не самых популярных, но при этом крайне интересных сериалах, читайте в материале "Рамблера".

"Захваченный рейс", 2023

Кадр из сериала "Захваченный рейс"

Драматический триллер с Идрисом Эльбой в главной роли повествует историю авиарейса, следующего по маршруту Дубай –Лондон. Семичасовой рейс захватывают неизвестные, и теперь пассажирам остается только молиться о выживании. Однако главный герой – Сэм Нельсон – опытный корпоративный переговорщик. Он решает применить свои профессиональные навыки, чтобы спасти экипаж и пассажиров.

"Земля волков", 2010

Кадр из сериала "Земля волков"

Действие сериала разворачивается в 1878 году. Однажды братьям Сесару и Роману Браво пришлось бежать из Португалии после грабежа, в котором погибли их приятели. Однако теперь герои возвращаются на родное ранчо, еще не подозревая о том, к чему приведет это возвращение. Впереди героев ждут любовные перипетии, интриги, предательства и месть.

"Девушка в маске", 2023

Кадр из серилаа "Девушка в маске"

Мини-сериал из Южной Кореи – это история офисной работницы Ким Мо-ми, которая с самого детства мечтала не об участи клерка, а о сцене. Однако ей пришлось похоронить свою мечту из-за внешности, которая не подходила под звездные стандарты. Чтобы хоть как-то отвлечься от офисной рутины, по вечерам девушка начинает вести стримы: она надевает маску, танцует и зарабатывает деньги. Одним из фанатов героини становится ее коллега, но однажды он узнает, кем является таинственная девушка в маске.

"Карнавал", 2003

18-летний Бен живет во времена Великой Депрессии. Как-то раз герой присоединяется к труппе бродячего цирка "Карнавал" и вскоре узнает, что у каждого из артистов есть свои мрачные тайны. Однако и у самого Бена есть свои скелеты в шкафу, о которых он не готов рассказывать посторонним.

"ОА", 2016

Кадр из сериала "ОА"