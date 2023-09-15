Режиссер рассказал о химии между Калюжным и Стояновым

"Их работа — это однозначно мастер-класс. Глеб бесконечно талантливый парень, в работе физически и морально он готов на любые эксперименты. С Юрием Николаевичем у них сложилась некая семейная история. Для Глеба он некий ментор. Они как отец и сын", - подчеркнул Багдасарян.