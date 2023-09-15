$96.16+0.18103.23+0.12

Режиссер рассказал о творческой химии между Калюжным и Стояновым

Режиссер Симон Багдасарян в интервью kp.ru рассказал о творческом тандеме актеров Юрия Стоянова и Глеба Калюжного.

Режиссер рассказал о химии между Калюжным и Стояновым
© Газета.Ru

"Их работа — это однозначно мастер-класс. Глеб бесконечно талантливый парень, в работе физически и морально он готов на любые эксперименты. С Юрием Николаевичем у них сложилась некая семейная история. Для Глеба он некий ментор. Они как отец и сын", - подчеркнул Багдасарян.

По его словам, в нужные моменты на съемках сериала "Трепачи" Стоянов и Калюжный отдалялись, и 66-летний актер "магически нашептывал" 25-летнему коллеге наставления.

Багдасарян отметил, что Калюжный и без советов Стоянова справлялся отлично, однако после таких наставлений молодой артист выглядел в кадре еще лучше.

Шоу расскажет о парне Дане (Глеб Калюжный), который переехал в Москву, мечтая покорить индустрию столичного стендапа. Молодой человек снял квартиру у ворчливого одинокого старика Вячеслава Соколова (Юрий Стоянов), который оказался популярным в СССР сатириком. Соколов решает помочь юному юмористу раскрыть свой талант, а заодно — вспомнить былые времена.

Главное из мира кино
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости